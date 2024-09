Marián Sabaté renunció a los Hackers del Espectáculo ¿nueva oferta?

La reina de la prensa rosa, Marián Sabaté, dijo adiós al programa los Hackers del Espectáculo, y sus compañeros le rindieron un homenaje. La figura de la farándula decidió dar un paso al costado donde indicó que marca el final de una era en la cobertura del espectáculo.

Sabate, entre lágrimas, recibió mensajes de agradecimiento y reconocimiento por parte de sus compañeros y de la audiencia que se conectó a la transmisión en vivo. Todos le agradecieron por su carrera y recordaron sus picantes entrevistas y su estilo enfadado.

La presentadora en su discurso dijo que “abrió el camino para que todos podamos hablar sin tapujos sobre el mundo del espectáculo”.

“He vivido todo, he dicho lo que otros no se atrevían a decir. Ahora es tiempo de pasar la antorcha, pero me voy con el corazón lleno”, expresó la presentadora, sin ocultar su emoción ante el cariño de sus colegas y seguidores.

El debut de Sabaté en la televisión fue en los años 90 y saltó a la fama por su estilo atrevido y su capacidad para sacar confesiones inesperadas de los famosos, para luego convertirse en un referente.

Entre risas y lágrimas, la reina de la prensa rosa cerró su intervención con una promesa: “No es un adiós, es un hasta luego. Seguiré viendo todo desde la primera fila.”