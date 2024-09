¿Estuvo todo planeado? Aseguran que Belinda simuló su caída en desfile de modas

El lunes 23 de septiembre tuvo lugar el espectáculo de L’Oréal durante la Semana de la Moda de París, con la participación de miles de celebridades y modelos, incluyendo muchas procedentes de América Latina.

PUBLICIDAD

Anitta, Samadhi Zendejas, Eva Longoria y Belinda estuvieron entre las presentes, siendo esta última el centro de atención debido a su notable tropiezo durante el desfile.

Belinda desfiló con unas plataformas de 25 centímetros, posiblemente inestables, creadas por las diseñadoras turcas Raisa y Vanessa Sason, con un valor de 27 mil pesos, que provocaron su caída. A pesar del percance, fue auxiliada por Anitta y completó su participación en la pasarela con mucha elegancia, transmitiendo un poderoso mensaje y ejemplo.

A pesar de que muchos han elogiado su comportamiento y la han respaldado ampliamente, existe un grupo que la ha criticado, alegando que todo fue premeditado y que su caída fue una simulación.

¿Fue todo preparado? La razón por la que acusan a Belinda de haber fingido su caída en desfile

A solo unos días después de la espectacular caída de Belinda durante un desfile de moda en París, algunas personas en las redes sociales han empezado a especular que la cantante podría haber planeado todo.

La mencionada celebridad ha subido un clip mostrando una secuencia de Carrie Bradshaw en Sex and the City en la que se resbala en una pasarela, de manera increíblemente similar a cómo sucedió con ella. Sin embargo, se pone de pie y sigue con su caminata, obteniendo elogios y aplausos justo como ella.

Numerosos individuos han afirmado que esta es la evidencia más contundente de que todo fue orquestado para generar interés y provocar discusión.

PUBLICIDAD

Adicionalmente, muchos enfatizan que si le resultase difícil caminar con esos zapatos, habría tropezado más a menudo y no habría concluido el desfile, desfilando como lo hizo, sin sufrir otra caída.

"Esta es la evidencia de que ella lo planificó todo, buscando ser el centro de atención y lo consiguió", "con este video ya lo dejó claro, todo fue un montaje", "es que se cayó de la misma manera y acabó haciendo lo mismo, es demasiada coincidencia", "me da la impresión de que Belinda vio demasiado Sex and the city y lo planificó todo", "desde el inicio sospeché que era un montaje y ahora lo confirmé", "se piensa que es Carrie Bradshaw la Beli", y "es mucha la coincidencia de cómo se cayó y todo", fueron algunas de las respuestas en las redes sociales.

Un video que se propagó en las redes sociales mostró a Belinda derramando lágrimas después de su caída, siendo reconfortada por Renata Notni. Esto parecería confirmar que el incidente fue auténtico y no un acto premeditado. Adicionalmente, ella también mostró las heridas en sus piernas, desacreditando cualquier conjetura de un acto simulado. Sin embargo, muchos todavía dudan de su veracidad.