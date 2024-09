¿Tu pareja revisa tu WhatsApp? 3 claves para saber si están leyendo tus conversaciones

En la era digital, la confianza en las relaciones se mide a través de WhatsApp. Por eso si sospechas que te están revisando las conversaciones, descúbrelo con estos trucos que comparten los expertos. No hace falta poner pequeñas trampas como en el pasado para saber si nuestra pareja nos miente, pues solo basta con conocer cómo funciona la plataforma.

PUBLICIDAD

Y es que desde su creación en 2009 ha ido ganando mucha popularidad, hasta el punto de ser indispensable en nuestra cotidianidad, por lo que se ha convertido en una herramienta clave para saber si nuestro acompañante de vida coquetea con otras personas o tiene una relación en paralelo.

¿Cómo saber si tu pareja revisa tu WhatsApp?

Tal como explica Fayer Wayer, los chats dentro de WhatsApp “implementan el cifrado de extremo a extremo en todos los chats, asegurando que solo el emisor y el receptor puedan acceder al contenido de los mensajes”, reduciendo bastante la posibilidad de que nos hackeen de la nada la app.

Así puedes detectar actividad irregular con tu cuenta | (Freepik)

No obstante, esto podría suceder si le damos clics a links que recibimos, que pueden clonar nuestro WhatsApp y darle control a otra persona, una táctica muy común que manejan los estafadores digitales en estos tiempos.

Pero más allá de esta manera, que requiere un conocimiento tecnológico más avanzado, hay otras maneras de saber si tu pareja revisa tu WhatsApp. Por ejemplo, que inicie sesión en una computadora y tablet y ahí monitorear los mensajes que te llegan y tu mandas como un espía.

Si detectas actividad irregular en tu WhatsApp, debes ponerte en contacto con soporte | Freepik

Esto se puede solucionar yendo a la opción de dispositivos sincronizados y cerrar sesiones desde las que se dio acceso en el teléfono principal.

Otra forma de revisar el WhatsApp es tomando el teléfono cuando te descuides y leyendo las conversaciones, pero luego darle a la opción de ‘marcar como no leído’ al chat para que no te des cuenta. Si esto sucede, verás que la persona tiene una esfera verde en el chat PERO SIN el número de mensajes que te envió recientemente, como aparece cuando aún no se han abierto.