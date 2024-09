Estos son los astronautas que afirman haber visto extraterrestres: ¿No estamos solos?

Una de las preguntas más frecuentes que se relacionan a la exploración espacial es si estamos solos en el universo. En ese contexto, algunos astronautas han compartido sus experiencias cercanas con estos fenómenos no identificadas, los que han sido descartados por la NASA por no ser del todo concluyentes. Y es que la línea entre la ciencia ficción y la realidad científica a menudo puede parecer difusa, y los expertos y encargados de estas informaciones son exigentes cuando se trata de testimonios. Aún así, acá rescatamos algunas ocasiones en que profesionales consagrados del espacio han afirmado estos hechos a la prensa, sin importar que aquellas declaraciones pudieran significar el último acto oficial antes de acabar con su carrera.

Y es que las experiencias y teorías sobre la vida extraterrestre abundan en el mundo, pero cuando salen de la boca de un astronautas, es para - al menos - considerarlo como una opción real.

Las declaraciones de Buzz Aldrin

El compañero de Neil Armstrong en la histórica misión Apolo 11 y segundo hombre en pisar la Luna, generó toda una serie de teorías conspirativas tras observar un objeto misterioso durante el alunizaje.

Dicho rumor surgió tras una entrevista en 2005 con el programa “First on the Moon: The Untold Story” de Science Channel, en la que Aldrin afirmó que la tripulación presenció un objeto volador no identificado durante el viaje rumbo a la Luna.

No obstante, durante una posterior sesión AMA (Ask Me Anything) en Reddit, Aldrin explicó lo qué pasó realmente: básicamente, sus comentarios fueron sacados de contexto, afirmó, aclarando que él jamás vio un extraterrestre, OVNI o nada parecido, y que lo que vio se trataba posiblemente restos de la propia nave o material desconocido, pero siempre de origen humano.

Lo que vio Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14

A pesar del posterior escepticismo de Aldrin respecto al contacto extraterrestre, otros de sus colegas de la agencia espacial han sido más abiertos en sus creencias sobre la presencia alienigena en nuestro planeta.

Tal es el caso de Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14 y el sexto hombre en pisar la Luna, quien tras retirarse de la NASA, expresó su convicción de que al menos el 90% de los objetos voladores no identificados (OVNIs) avistados desde la década de los 40′ sí provienen de civilizaciones extraterrestres .

De hecho, Mitchell sugirió que el Incidente de Roswell fue un real encuentro con extraterrestres y que los gobiernos internacionales decidieron ocultárselo a la sociedad. También, el fallecido astronauta creía férreamente que los extraterrestres fueron los responsables de detener ciertas bombas nucleares durante la Guerra Fría, que siempre han estado en constante conexión con el Vaticano y que su único objetivo es ayudar a la humanidad.

El platillo volador de Slayton y otros casos

Otro caso notable es el del astronauta Deke Slayton, quien afirmó haber visto un objeto con forma de platillo volante en 1951, mucho antes de que comenzara su carrera como astronauta y director de operaciones de vuelo en la NASA. “Parecía como un platillo en un ángulo de 45 grados. (...) Al poco tiempo arrancó y despegó, y ya no lo pude ver”, declaró al respecto.

De forma similar, Gordon Cooper, también parte del Proyecto Mercury y el primer hombre en dormir en el espacio, reportó un avistamiento OVNI sobre Alemania en el mismo año mientras volaba para la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Cooper creía firmemente en la visita de vehículos extraterrestres en la Tierra, argumentando que dichas civilizaciones deben ser mucho más avanzadas y que evitarán tener un contacto directo hasta que la humanidad aprenda a resolver conflictos de manera pacífica.

Por último, cabe recordar el testimonio de Brian O’Leary, quien formó parte de un grupo de astronautas seleccionados para una misión a Marte que nunca se concretó, y que también compartió su creencia en la existencia de vida fuera de este planeta y su influencia en el progreso tecnológico de la humanidad. O’Leary, quien posteriormente se dedicó a la academia, señaló que otras civilizaciones nos han estado supervisando durante mucho tiempo, sugiriendo una interacción más compleja y duradera con seres de otros mundos.

Así, mientras que algunos descartan estas historias sindicándolas como teorías conspirativas sin fundamentos, para otros representan una muestra de que existen verdades que la humanidad no conoce públicamente. Si bien nada de esto se ha confirmado nunca, da para pensar y para mantener viva la pregunta de si estamos solos en el universo.