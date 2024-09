Beta Mejia presume de su viaje a Cartagena con Alejandra Jaramillo: “Que manera de celebrar los 30 y a tu lado mi bebita”

El influencer colombiano, Beta Mejia, aún se encuentra celebrando su cumpleaños y así lo mostró en sus redes sociales al compartir un carrusel de imágenes y videos disfrutando con su novia, la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo.

“Tire la casa (isla) por la ventana, pero los cumplí muy feliz, que manera de celebrar los 30 y a tu lado mi bebita. Sept 2024 sueño por muchos cumpleaños, tomando cafecito viendo el atardecer, riéndonos y viviendo todas las chocoaventuras”, escribió Beta para acompañar las imágenes.

La pareja disfrutó de unos días en Cartagena de Indias, como indica la ubicación del post, en una imagen se puede apreciar que celebraron con fiesta, también nadaron, disfrutaron del amanecer, del atardecer y en todo momento se demostraron el amor que se tienen.

“Mi vida qué días tan pero tan hermosos, celebrar tu vida se ha convertido en uno de mis momentos favoritos del año que vengan muchosssss más juntos”, escribió Alejandra en un comentario.

El cumpleaños del influencer colombiano fue el pasado 12 de septiembre, pero al parecer las celebraciones se han extendido por todo el mes y todos los planes han incluido a la ‘caramelo’. Los seguidores tampoco tardaron en dejar su opinión en los comentarios, aunque estuve dividido entre quienes apoyan la relación y quienes piensan que la pareja ya está mostrando demasiado su intimidad.

“Que cumpleaños tan largo vale los 31 no los pelo los amo bebitos”, “Al fin Ale se ve FELIZ! Al fin es ella misma. Estamos en esta vida para ser felices y no amargar a los demás”, “Que lindo es ver ese amor que transmiten en foto por mil años mas viéndolos así”, “Nose no me gusta el chisme pero ya solo falta que suban una foto tirando debería mejor no haber redes sociales y se coman callados más respeto”.