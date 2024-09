“Un espeluznante espectáculo para la vista”: La impactante secuencia de “Monstruos”

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez fue estrenado en Netflix con gran éxito, logrando consagrarse altamente popular entre las series disponibles a nivel global en la plataforma de streaming, acumulando millones de admiradores y entusiastas en un corto período de tiempo. Como pasó con otras producciones que exploran la mentalidad de los asesinos, este reciente documental se ha convertido en uno de los grandes triunfos del año, apenas días después de su debut.

“Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez” aterrorizó las redes con sus escenas gráficas

Las mentes geniales de Ryan Murphy e Ian Brennan son las creadoras de Monstruos, la fresca producción de los mismos historiadores que también hicieron Dahmer. Estos dos expertos poseen un extenso conocimiento en el manejo de estos temas e historias verídicas, tal como señaló Sensacine.

El absorvente drama, inspirado en un delito real, se centra en la vida de los hermanos Menéndez, quienes fueron sentenciados por el violento homicidio de sus progenitores en 1989, en Beverly Hills.

Basada en hechos reales

Aunque la serie Monstruos contiene un nivel considerable de brutalidad y escenas explícitas, no es tan vívida como Dahmer. Sin embargo, este drama, con la actuación de Nicholas Alexander Chavez, Cooper Koch, Javier Bardem y Chloë Sevigny, incluye una escena impactante sin restricciones: la muerte de los progenitores.

Según diversas opiniones compartidas en las plataformas de redes sociales, la audiencia calificó la escena particular como excessivamente violenta, provocando una variedad de respuestas emocionales e incluso aversión en los televidentes.

Internautas reaccionan a la escena explícita de la serie

"Estoy observando Monstruos: El relato de Lyle y Erik Menendez [...] La secuencia donde asesinan a sus progenitores no precisaba ser tan explícita. ¡DIOS MÍO!", declaró un individuo. "La escena del homicidio fue sumamente gráfica, me conmovió bastante", expresó otro. "Se trata de Ryan Murphy, no debería haberme asombrado, pero fue terrible de presenciar. Los dos jóvenes son realmente sorprendentes", concluyó un tercer comentarista.

Se trata de una serie compuesta por nueve episodios, con el más breve siendo de 36 minutos y el más extenso alcanzando los 65 minutos. El drama visual se encuentra totalmente accesible para su visualización en Netflix.