Karime Borja reaparece en redes sociales tras la muerte de Mateo: “Por y para siempre uno solo”

Karime Borja dejó ver lo vulnerable que está a solo unos días del funeral de su hijo Mateo, quien murió el 17 de septiembre a los 4 años de edad, tras varios años de lucha por un accidente que sufrió en una piscina en noviembre de 2021, justo el día de su cumpleaños.

En Instagram, la presentadora ecuatoriana publicó un video donde sale sentada en una alfombra de yoga, sentada y abrazándose así misma, con un texto en la imagen que dice “Me abrazo a mi, porque es lo único que me queda de ti”, además, en el copy de la publicación escribió “Un antes y un después. Por y para siempre uno solo”.

La exreina de belleza de Guayaquil, Ecuador, despidió a su hijo Mateo frente al mar, el pasado 18 de septiembre, en una historia que ha conmovido al mundo. Su experiencia ha sido un ejemplo de lucha y amor incondicional, demostrando fortaleza en medio de la adversidad.

Sin embargo, la tristeza que siente ha decidido compartirla en redes sociales y así mostrar su proceso de duelo con su comunidad de 240 mil seguidores. “No sé que hacer. Que no hacer. No sé que sentir. Quiero remodelar mi cuarto, pero a la vez no me quiero parar de la cama. No quiero tocar las cosas de Mateo pero sé que todo será a su tiempo. Me quema el alma”, escribió Karime en una historia.

Así mismo, los usuarios de redes sociales y amigos de la presentadora, le enviaron mensajes de apoyo “Siempre Estará En Ti. Eso No Lo Dudes ! Recuerda Siempre En Presente Porque Ese Ángel Lo Es”, “Hija de mi vida Juntas hasta el final y más allá. te amo con toda mi alma y te abrazo desde lo más hondo de mi corazón”, “Nos demostraste que siempre con amor podemos lograrlo todo. te abrazo en oración, eres una gran mujer y lograrlo hiciste demasiado bien”.