El icónico músico STING vendrá a Ecuador en su gira: “”Sting 3.0″ Latin American Tour”

STING es uno de los artistas más exitosos del mundo, ganador de 17 premios Grammy, llega a Cuenca con su gira “STING 3.0″ para evolucionar la escena musical ecuatoriana. Acompañado por músicos de talla mundial, un guitarrista virtuoso. y su colaborador de toda la vida, Dominic Miller, y el dinámico baterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).

PUBLICIDAD

El músico interpretará los éxitos más electrizantes de su discografía alrededor de Latinoamérica, en Ecuador estará presente el 28 de febrero del 2025 en el Estadio Serrano Aguilar.

“STING 3.0″ World Tour

Esta gira comenzó en Europa durante el verano y arrancó en Norteamérica con excelentes críticas:

“ Es el tipo de show que conecta los dotes artísticos más amplios desde los éxitos de The Police hasta las excursiones en solitario vestidos de jazz mostrando la línea del tiempo de la composición ”. (Detroit Free Press)

”. (Detroit Free Press) “Son artistas de talla mundial, su actuación es un espacio de lo que se debe hablar por años”. (Oakland Press)

Foto: AFP

Reconocido por su revolucionaria carrera como solista y líder de The Police, Sting, bajo la dirección de Martín Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, continúa redefiniendo los límites de la música. Su gira “STING 3.0″ es una muestra de su constante evolución, presentando un repertorio que abarca toda su trayectoria musical interpretado por un poderoso trío. Inspirada en esta nueva formación, Sting lanzó “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, un nuevo single producido por Robert Orton.

¡La preventa para el concierto de Sting en Cuenca inicia el 24 de septiembre! Los miembros del Fan Club y los clientes del Banco del Austro tendrán acceso anticipado. Asimismo, la venta abierta al público será a partir del lunes 30 de septiembre.

Sting más que un artista es una persona

Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido artísticamente como Sting, es un músico británico. Miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll ha recibido 17 premios GRAMMY y ha vendido 100 millones de álbumes en todo el mundo gracias a su trabajo combinado como uno de los artistas solistas más distintivos del mundo y ex líder de The Police.

No solo es una leyenda musical sino también un activista. Apoyando a a organizaciones de derechos humanos como Rainforest Fund, Amnistía Internacional y Live Aid refleja su arte en su alcance universal. Junto con su esposa Trudie Styler, Sting fundó el Rainforest Fund en 1989 para proteger tanto las selvas tropicales del mundo como a los pueblos indígenas que viven allí.