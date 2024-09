¿Copia o inspiración? El ‘vibrante’ look de Karol G por el que la acusaron de “querer ser” como Shakira: así lució

Fue el 11 de septiembre cuando se celebró una nueva edición de los MTV Video Music Awards y la ceremonia todavía sigue dando de qué hablar luego de que la teoría de los fans que señalan que Karol G supuestamente estaría copiando a Shakira se reavivara.

Esto sucedió por el estilo que presumió durante su presentación en la famosa premiación, y es que, hay quienes aseguran que lo que usó Carolina Giraldo, ya se había visto en Shakira años atrás, por lo que la teoría de una supuesta rivalidad entre ambas colombianas, volvió a surgir con fuerza en redes sociales, dejando una marcada división de opiniones en redes sociales.

Desde que la carrera de Karol G despuntó, las comparaciones con su compatriota Shakira no se hicieron esperar, y es que, hay quienes no solo aseguran que podría haber cierta rivalidad entre ellas, sino que Giraldo podría estar copiando a la barranquillera en diversos aspectos, entre ellos, su look, esta teoría volvió a refrendarse tras su presentación en los MTV Video Music Awards, donde volvió a dar de qué hablar.

Acusan a Karol G de querer copiarle a Shakira por este look en los VMAs

Aunque ya pasaron casi dos semanas desde que Karol G se presentó en la ceremonia de premiación de los MTV Video Music Awards que tuvieron lugar en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el look y presentación de la colombiana sigue dando de qué hablar, esta vez, no fue por un cambio en su tinte o un sensual bikini, sino por desatar comparaciones con Shakira.

A su llegada a la ceremonia de premiación, Karol G, su vibrante vestido de fuego, causó sorpresa, sin embargo, fans comenzaron a asegurar que este volvía a tratarse de un guiño a su compatriota y es que, hubo quienes retomaron la foto de Shakira usando un look similar compuesto por tonalidades rojas y naranjas a modo de fuego, solo que la cantante de ‘Antología’ habría posado con esta prenda junto a sus hermanos, pero esto no es todo, pues hubo otro outfit por el que aseguraron que lucía idéntica al que ella usó en el videoclip de una de sus canciones más famosas.

¿Karol G se inspiró de Shakira para este look en los VMAs?

Además del icónico vestido de fuego, Karol G volvió a ser comparada durante su presentación en los VMAs, y es que aseguran que su atuendo lucía idéntico a uno que Shakira ya había utilizado a principios de los 2000, cuando su canción, ‘Suerte’ o ‘Whenever Wherever’, arrasó en las listas de popularidad.

Con un look de tinte rubio y puntas pelirrojas, Karol G se presentó en los VMAs con un atuendo que incluyó un top halter y unos pantalones a la cadera, mientras entonaba su famosa canción ‘Si Antes te Hubiera Conocido’ que para muchos lució muy similar al que Shakira usó para su videoclip de ‘Suerte’, mientras que otros, aseguran que se pudo haber inspirado en Christina Aguilera y la moda de principios de los 2000.