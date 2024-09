Emotivo reencuentro entre Ricardo Blanco y su padre: El ex chico reality tenía 7 años sin verlo

Ricardo Blanco Campo, ex chico reality y actual productor audiovisual en Sony se reencontró con su padre luego de 7 años sin verlo. En Instagram publicó un video de la llegada del señor al aeropuerto, las imágenes las acompañó con la canción de Piero, ‘Mi viejo’.

“Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo”, se escucha en el video mientras se ve a los hijos de Ricardo correr hacia su abuelo, a quién hasta ese día no conocía en persona. “Y al fin llego después de 7 años llego mi papá el abuelo a conocer a sus nietos @joseenriguenlanco , no tienen idea de lo felices que están los niños”, fueron las palabras con las que acompañó las imágenes.

Los seguidores del creador de contenido no se hicieron esperar e incluso amigos le dejaron mensajes de felicitaciones. “Qué hermosos, te volviste niño cuando lo abrazaste a tu pa”, “tengo una basurita en el ojoooo. Me da mucha alegría estén juntos, el abrazo más esperado y mis coquitos hermosos cuánto lo van a disfrutar”, “Bienvenido Sr Ricardote grandote buenmoso bienvenido a Ecuador, pronto celebraremos y nos comportaremos bien, que disfrute mucho, trombón trompeta los hombres se respetan”.

Ricardo es oriundo de Cuba, razón por la que tardó tanto tiempo en volver a ver su padre. El mismo ha dicho en oportunidades que su papá trabaja en Coppelia (popular heladería cubana), “mi abuelo la dirigió un tiempo y mi tío era jefe de transporte”.

¿Qué ha hecho Ricardo Blanco en Ecuador?

El joven cubano tiene 13 años en Ecuador, país al que llegó “con solo 20 dólares”, como el mismo ha dejado claro en entrevistas. “Mi meta siempre fue salir adelante, y solo tengo palabras de agradecimiento para este país”, dijo en una oportunidad.

Cuando llegó a Ecuador participó en ‘Calle 7′ y BLN, luego de dejar los realitys se dedicó a la creación de contenido y consiguipo un contrato con Sony. “Ecuador me conquistó por su ceviche y su gente. Yo tenía visa americana, podría haberme quedado en Estados Unidos. Originalmente venía solo a visitar a mis hermanos y a mi mamá, pero me quedé acá y hasta hoy no me llama la atención irme a Norteamérica. Y eso que soy fotógrafo y filmmaker”, ha expresado.