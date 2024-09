“La Tela”: el nuevo single de Monserrath que te hará llorar bailando

La artista ecuatoriana Monserrath irradia su inconfundible talento una vez más con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “La Tela”. Este tema, que fusiona el pop con matices urbanos, no solo refleja su esencia musical única y enérgica, sino que también trasciende hacia una profundidad emocional notable.

“La Tela” trae consigo un trasfondo que aborda el desenlace de una relación con una metáfora hábilmente tejida: “Ya no hay tela que cortar“ que simboliza la finalización de dicho vínculo.

La canción se sumerge en la complejidad del dolor y lo que sucede cuando nos enfrentamos a la pérdida de algo valioso, subrayando en cómo la falta de claridad en nuestros deseos e ideales, pueden llevarnos a desperdiciar oportunidades únicas e irrepetibles.

Además, “La Tela” no solo hace énfasis en las relaciones amorosas, sino que también trasciende hacia una universalidad emocional al abordar cómo la falta de claridad, puede crear distorsión e ignorancia en cualquier ámbito de la vida, recordándonos que, a veces, ya no hay nada que hacer. Incluso cuando se intenta reconectar con lo que no se valoró, a través de cualquier medio, en este caso hace alusión de que ya no insista esa persona por redes sociales porque ya todo “se bloqueó”, es decir finalizó.

Monserrath muestra la importancia de reconocer y actuar sobre nuestras oportunidades mientras están disponibles, pues una vez perdidas, serán irrecuperables.

Al evocar títulos de sus composiciones pasadas en esta producción, señalando a “Desesperada”, “De Nada” y “Pulcra”, la artista establece un puente entre su obra pasada y su presente creativo, añadiendo capas de profundidad a su narrativa musical.

Monserrath ha dedicado un incansable esfuerzo a su arte, y esta nueva producción no solo representa una adición a su repertorio, sino también un hito significativo en su continuo crecimiento artístico y personal.

Con una destreza innegable, la artista fusiona hábilmente ritmos pegajosos con melodías emotivas, una combinación que ha cautivado a sus seguidores a lo largo de su trayectoria.

Con éxitos previos como “La Cuenta X Pagar”, “Solo una Noche”, “1 Shot” y “Volando Bajito”, Monserrath ha consolidado su posición como una figura destacada en la escena musical contemporánea. Este nuevo lanzamiento reafirma su lugar en el panorama artístico, mostrando su compromiso inquebrantable con la innovación y la excelencia musical.

El futuro de Monserrath se vislumbra en la internacionalización del pop latino ecuatoriano, donde busca combinar diversos estilos para deleitar a audiencias globales.

Su ascenso hacia el reconocimiento internacional comenzó en Miami en el año 2023 con el éxito de “La Cuenta X Pagar”, una canción que atrajo la atención tanto del público como de los medios de comunicación, incluyendo prestigiosas apariciones en Telemundo y Univisión.

Este logro inicial ha sentado las bases para su expansión global y su consagración como una figura destacada en la escena musical internacional.

¿Quién es Monserrath?

Dayana Monserrath Quispilema Sánchez, conocida artísticamente como Monserrath, es una destacada cantautora ecuatoriana cuyo seudónimo “Chocolate” agrega un toque de distinción a su arte.

Nacida el 12 de abril de 2002 en la ciudad de Ambato, Monserrath no solo brilla en el escenario musical, sino que también es una estudiante de Negocios internacionales, demostrando una versatilidad admirable tanto en el ámbito artístico como académico.

Desde temprana edad, ha cultivado su pasión por el arte, expresándose a través de la música, el baile y la composición. Su talento excepcional no se limita solo a su voz melódica y expresiva, sino que también se extiende a su habilidad para crear ritmos originales que cautivan al oyente y lo transportan a un mundo de emociones profundas.