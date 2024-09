Estas son las favoritas a ganar Miss Universo: Mara Topic está en la lista

Mara Topic brilló en la Semana de la Moda en New York

Miss Universo 2024 está cada vez más cerca. El certamen de belleza celebrará su edición #73 en México, en noviembre de 2024. La organización del evento dio a conocer algunos cambios que tendrá el formato en cuanto a la edad de las participantes (podrán tener entre 18 y 28 años cumplidos al 1 de enero del año en que competirán).

La primera vez que México tuvo a Miss Universo fue en 2007 y esta será su quinta oportunidad como sede del concurso de belleza más importante a nivel mundial.

Top 5 de las favoritas a ganar Miss Universo

Mara Topic, Miss Universo Ecuador

Mara Topic se coronó como la mujer más bella de Ecuador, el pasado 8 de junio, por lo que representará a su país en el certamen de belleza más importante del mundo: Miss Universo 2024, que se desarrollará en México el próximo mes de noviembre.

La joven, quien portaba la banda de Guayaquil, destacó de entre el resto de las competidoras, y aunque su belleza es innegable. Ahora está entre las favoritas a ser la mujer más bella del universo. En las redes, muchos la posicionan entre sus favoritas debido a su carisma, belleza y sobre todo la empatía que muestra en sus redes sociales.

Tati Calmell, Miss Universo Perú

Tatiana Andrea Calmell del Solar Ortega es una actriz, activista, modelo, empresaria, influencer y reina de belleza peruana.

En el 2022, fue elegida Miss International Perú y representó a su país natal en el certamen Miss International 2022 donde alcanzó el top 3 de finalistas, haciendo historia como la primera peruana en lograrlo. Es la ganadora del certamen Miss Perú 2024 y representará a su país en el Miss Universo 2024 que se realizará en Ciudad de México.

Emilia Dides, Miss Universo Chile

La joven chilena es una modelo, compositora y cantante profesional que ha realizado estudios en la Escuela Moderna de Música y Canto, la Academia Alicia Puccio y el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. Entre sus lanzamientos se encuentran temas originales como ‘’Inevitable’', ‘’Alter Ego’', ‘’Ya No Quiero Verte’' y ‘’Hay Peligro’', con más de 2.000 oyentes mensuales en Spotify.

Conocida como Emi D, la joven se hizo popular tras su participación en el programa de TVN ‘’Rojo: El color del talento’' en su versión del 2019, competición en la que se lució con canciones de Andrea Bocelli: ‘’Por ti volaré'’, de Whitney Houston: ‘’I Will Always Love You’' y Laura Pausini: ‘’Víveme’'. Allí, mostró su amplio rango vocal y finalmente ganó como la mejor cantante del programa.

Italy Mora, Miss Universo Panamá

Italy Mora se alzó con el título de Miss Universo Panamá 2024 la noche del sábado 3 de agosto en el Centro de Convenciones Amador y fue coronada por Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

La joven tiene 19 años y, desde temprana edad, se ha desempeñado como modelo profesional. Hoy en día, es imagen de importantes campañas publicitarias de la región.

Es una joven apasionada por el deporte, logrando desarrollar grandes habilidades en el fútbol y el boxeo. Además, se describe como una mujer visionaria y luchadora, que profesa un inmenso amor por su patria, sus tradiciones y costumbres.

Ileana Marquéz, Miss Universo Venezuela

Ileana Márquez es Miss Venezuela y representará a su país en Miss Universo 2024, aunque su coronación fue criticada en redes sociales por ser madre de una niña de 11 años y tener tatuajes en el cuerpo. Ella es técnica en Educación Inicial y es la primera madre en triunfar en la gala de esta nación.

El nacimiento de su niña le cambió por completo la vida y aprendió a salir adelante sola, además de luchar por sus sueños. “El ser madre en mi juventud me cambió como persona al tener que enfrentarme con una sociedad en la cual yo no encajaba en sus estándares; sin embargo, de manera positiva maduré, estudié, trabajé y seguí adelante. Hoy en día me siento orgullosa de ser madre de Guadalupe Antonella que es y será mi motor más importante para seguir creciendo como persona y como profesional”, dijo a la organización de Miss Venezuela.