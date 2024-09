Jugando con la muerte, una comedia que nos insta a reflexionar

En el Microteatro Uio una obra realizará una sátira de la muerte con un elenco de lujo. “Jugando con la muerte”, guión de Woody Allen, está bajo la dirección del también actor guayaquileño Pedro Saad.

PUBLICIDAD

Dentro del elenco, está la participación de Samanta Jácome y Mao House. Este último – quien ha labrado su carrera como actor y periodista – representará a Paco Cuesta, un hombre de 57 años quien lleva varios negocios corurptos al mando y su encuentro con la Muerte lo llevar a la negociación de su vida.

Un juego de cartas decidirá el futuro de Paco, donde la ‘Muerte’ será su más grande rival. Samanta Jácome quien dará vida a esta antagonista conversó con Metro Ecuador de la importancia de esta obra de teatro que tendrá 3 funciones diarias.

Háblanos del personaje que interpretarás

Personificar a la ‘Muerte’ ha sido una de las experiencias mas contradictorias que he tenido, puesto que el personaje al no perecer al mundo terrenal vive las experiencias muy intensamente, como un niño descubriendo las cosas; además a ello suma su torpeza en la inexperiencia de llevar almas al mas allá, por ser su primer día de trabajo. Y uno de sus cuestionamientos hacia los humanos es el querer saber porqué un hombre que ha vivido 57 años quiere 24 horas más de vida, qué va hacer si ya ha tenido miles y miles de horas. ¿Por qué no acepta sencillamente venir conmigo?

Respecto a los asistentes, ¿qué tipo de sentimientos podrán encontrarse en ‘Jugando con la Muerte’?

Ver a la muerte con aceptación como a un amigo al cual un día tomaremos de la mano para tener un nuevo comienzo en algún lugar del universo. Cuestionarnos si realmente estamos disfrutando al máximo nuestro tiempo en la tierra.

PUBLICIDAD

¿Por qué es importante realizar comedia acerca de la muerte?

Porque es la mejor forma de reflexionar sobre lo inevitable.

Detalles de la obra

La obra, en fotografía y diseño, está a cargo de Montana Estudio. Cada función tendrá una duración de 30 minutos. Las mismas se realizarán el 19, 20, 21, 26, 27, 28 de septiembre; y el 03, 04, 05, 10, 11 y 12 de octubre.

El valor de cada función es de 6 dólares. Los horarios, a partir de este jueves 19 de septiembre, son: 19:30; 20:30; y 21:30.