“Gracias por encontrarnos, y convertirte en mi mejor amigo”: Así se despide otra de las enfermeras que cuidaba al hijo de Karime Borja

Dayanna Ivelice es una de las enfermeras que ayudaba a cuidar al hijo de Karime Borja, quien murió el 17 de septiembre de 2024, luego de estar en un coma inducido desde el 2021, en Instagram dejó un mensaje muy emotivo para despedirse de Mateo.

PUBLICIDAD

La joven cuidadora inició su texto asegurando que antes de conocer al pequeño, aseguraba que lo último que haría “sería cuidar niños”.

“¡Lo último que haría sería trabajar con niños! Es lo que decía una y otra vez antes de conocerte. Antes que nuestro papito Dios en su perfecta voluntad nos ponga en el mismo camino y me haga cambiar de opinión para siempre. Antes de yo poder mirarte por primera vez, y conocer esos ojitos, y esa carita hermosa que aunque no podías hablar, comunicaban todo. Antes de entrar por primera vez a tu habitación, y verte tan chiquitito, pero sabiendo que tenía que quedarme a tu lado, porque teníamos muuuchooo por aprender juntos. Antes de conocerte y querer cuidarte con tanto amor!”, escribió Ivelice en Instagram junto a un carrusel de fotografías con el pequeño.

De igual forma, Dayanna expresó su agradecimiento a Karime y a Dios por ser parte de la vida de Mateo “Gracias por encontrarnos, y convertirte en mi mejor amigo. Te prometí que estaría a tu lado, y que estaríamos juntos, y los amigos no rompen su promesa. Hoy me quedo con las ganas de poder ver esa risa pícara, esos bailecitos y las locuras de las que toda tu familia que te ama mucho, me cuentan que hacías aquí en la tierra. Pero creyendo que nos encontraremos en la eternidad y podré verte correr, saltar, riendo, siendo un niño feliz y te abrazaré tan fuerte, y estoy segura, que seguiremos aprendiendo juntos a lado de nuestro papito Dios”.

[ Las emotivas palabras de la enfermera que cuidaba al hijo de Karime Borja: “Mis primeras 24 horas sin ti”Opens in new window ]

Detalló que siempre recordará al niño y lo tendrá presente en su vida “gracias por ser ese angelito que utilizó Dios para cambiar mi mente por completo, para enseñarme que los niños no son tan malos como parece, al contrario, son el amor más puro e inocente que hay aquí en la tierra”.

Karime Borja no hizo caso omiso a la publicación y le respondió diciendo: “Que maravilla, los mejores amigos! La amo mucho y se con firmeza que Mateo la ama también y sintió con profundo amor cada trato lindo, cada caricia.. cada beso y se también que nos encontraremos en la eternidad. Que mi niño de luz y de vida está en paz”.