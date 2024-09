El universo se está reiniciando y no te habías dado cuenta o eso, es lo que dice una teoría

Hay varios misterios que existen en relación al origen de la humanidad y sin duda la teoría del Big Bang es una de las más grandes en el universo científico y ahora, un grupo de investigadores ha propuesto una alternativa radical: un universo que se reinicia constantemente.

En un estudio reciente publicado en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, un equipo internacional de científicos ha revivido la idea de una “cosmología de rebote de materia no singular”. Esta teoría hace referencia a la existencia de un lugar único evento explosivo que dio origen a todo, el universo experimenta ciclos de expansión y contracción, “rebotando” de un estado caliente y denso a uno más frío y disperso.

¿Cómo funciona esta nueva teoría?

A diferencia del modelo estándar del Big Bang, que tiene como teoría a una expansión continua desde un punto inicial infinitamente pequeño y denso, este nuevo pensamiento propone que el universo ha experimentado múltiples ciclos de expansión y contracción. En esta segunda, el universo resultaría ser únicamente la última iteración de un proceso cíclico que se repite de forma indefinida.

Para respaldar esta audaz afirmación, los investigadores han explorado la existencia de agujeros negros primordiales en el contexto de su modelo cosmológico. Estos objetos exóticos, formados poco después del Big Bang, podrían servir como evidencia clave para corroborar o descartar la teoría del rebote.

“Nuestros hallazgos sugieren un mecanismo natural para la formación de agujeros negros primordiales durante la era de radiación del Big Bang caliente, en el marco de las cosmologías de rebote”, explicaron los autores. Este descubrimiento podría tener profundas implicaciones para nuestra comprensión del origen y la evolución del universo”.

Si bien es importante mencionar que esta teoría se encuentra en fases iniciales y requiere de más investigación para ser confirmada, representa un desafío emocionante al paradigma establecido. Si se demuestra que es correcta, podría revolucionar nuestra comprensión del cosmos y obligarnos a replantearnos algunas de nuestras ideas más fundamentales sobre el universo.