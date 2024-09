La hija de Camilo y Evaluna ruega aparecer en un video, pero sus padres no se lo permiten y son tachados de “ridículos”

Camilo y Evaluna conforman uno de los dúos más fuertes en la industria del entretenimiento, habiendo creado una encantadora unidad familiar con sus dos niñas, Índigo y Amaranto.

PUBLICIDAD

Las celebridades usan las redes sociales para revelar aspectos de su vida, pero hasta el momento han optado por no exhibir las caras de sus dos hijas con el fin de salvaguardarlas.

Ever since the birth of their first daughter, Indigo, the couple has been under severe criticism for not revealing the child's face. However, they have expounded on their reason not to do so, which is honoring her consent and individuality.

“Qué ridículos”, hija de Camilo y Evaluna le pide salir en video

Camilo y Evaluna recientemente publicaron un video donde su hija de dos años, Índigo, ruega por aparecer en la grabación e incluso llora. Esto ha generado reacciones negativas.

Se rumorea que las celebridades habrían declarado que permitirían a su hija mostrarse en sus plataformas de redes sociales cuando ella lo decidiera, sin embargo, cuando ella rogó por hacerlo, se lo negaron.

"Estamos ante un escenario en el que Índigo desea aparecer en todos los vídeos de Camilo y Evaluna," comenta Camilo, a lo que su hija insiste en estar en el video. Él le contesta, "cuando seas un poco mayor, tendrás la opción de estar en todos los vídeos de Camilo y Evaluna si así lo quieres, pero por ahora no, te quiero mucho, mi amor".

En respuesta a esto, la niña les aseguró a sus padres que ya era mayor, llegando incluso a derramar lágrimas. Sin embargo, con gran ternura, Camilo le respondió “Lo que pasa es que tú no estas entendiendo muchas cosas, tú vas a tener toda la vida para salir en Camilo y Evaluna”.

PUBLICIDAD

Índigo no aceptó esa respuesta de su padre. En respuesta a las lágrimas y la insistencia de la niña, le pidieron que apareciera y enviara un saludo. Sin embargo, pausaron el video y no permitieron que su cara fuera visible, permitiendo solo que su voz fuera audible.

"Es absurdo, habían prometido que la dejarían salir cuando quisiera y ahora, aunque ella llora, no la dejan", "No comprendo por qué no la permiten salir si la pequeña prácticamente se lo suplica", "ya no encuentran cómo esconder a la niña a pesar de que desea salir", "son de lo más incoherentes, ¿para qué prometen algo si no tienen intención de cumplirlo?" y "continúen escondiéndola y luego los paparazzis la encontrarán", fueron algunas de las objeciones que se recibieron.

No obstante, varios individuos respaldaron a estos padres, insistiendo que actúan correctamente al resguardar a su hija hasta que tenga la suficiente edad y pueda tomar decisiones conscientes respecto a aparecer en los videos y mostrar su rostro. Argumentan que a su edad actual, ella no puede comprender completamente las ramificaciones de sus acciones, por lo que es evidente que son sus padres los que deben tomar las decisiones y protegerla.