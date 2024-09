“Estás embarazada, no enferma”: Una mujer embarazada se quejó de la falta de empatía en el transporte público

Los asientos libres en el transporte público siempre son un reto para todos, pues nadie quiere ir parado. Aunque existen asientos exclusivos para embarazadas, minusválidos, mujeres con niños en brazos y personas de tercera edad, muchas veces estos asientos son ocupados por trabajadores o estudiantes cansados. Esta situación fue documentada por Astrid, @astridgcl, una usuaria española de TikTok, que se quejó por la falta de sensibilidad de los pasajeros.

“La única persona que se ha dignado a ceder su asiento ha sido una señora mayor. A mí se me cae la cara de vergüenza” comentó la española algo enojada, mientras explicaba cómo en su último viaje en bus, la única que le quiso ceder el asiento fue una mujer de 80 años. Astrid menciona que no aceptó el asiento pues considera que la anciana es una persona más vulnerable, permaneciendo de pie todo el viaje.

Sigue su historia, con un tono de frustración, mencionando que los ‘asientos exclusivos’ se encuentran reservados para una población en específico: “Así es cada día. No me estás haciendo un favor. Estás donde no debes, pero así es todo”. Asimismo, la embarazada suma el hecho que siempre que sube a un bus siente las miradas de indiferencia de todas las personas, ninguna persona se digna en ceder su asiento.

“Vengo a expresar mi queja, a ver si empezamos a tener un poquito de educación”

La mujer comentó que no solo ella ha sido perjudicada con la indiferencia de las personas en el transporte público: “el otro día se volvió a caer una persona en el tren y nadie le ayudó. Me parece vergonzoso”.

La mujer cierra el video con un contundente mensaje: “Vengo a expresar mi queja, a ver si empezamos a tener un poquito de educación”, desatando así un debate en la zona de comentarios, muchos a favor y otros en contra.

Una embarazada se quejó de la falta de empatía en el transporte público (Captura de pantalla)

Actualmente, el video cuenta con 107,1 mil visualizaciones, 2275 me gusta y 42 compartidos. En la zona de comentarios se han destacado algunos quienes apoyan a ceder su asiento y otros que no: “He tenido turnos de 10 horas de trabajo intenso, he terminado sin fuerzas, he vuelto en colectivo y siempre he cedido el sitio a mayores, embarazadas y niños”; “No me voy a levantar después de haber estado 8 horas trabajando de pie, pasando calor y con los tobillos mal, lo siento”; “Los reservados son los únicos que deben ser obligatorios, los demás no tienen por qué pararse si no quieren”; “Estás embarazada, no enferma”.