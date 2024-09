Demandan a Miley Cyrus por plagiar a Bruno Mars, en su éxito ‘Flowers’

La plataforma de derechos musicales Tempo Music ha denunciado a Miley Cyrus por haber supuestamente copiado varias partes de una canción de Bruno Mars en su éxito Flowers. A la cantante y su equipo de composición (Gregory Hein y Michael Pollack) se les imputa de “explotación no autorizada” del tema estadounidense When I Was Your Men (2013). La demanda ha sido presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, según informa Rolling Stone.

“Flowers duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos, incluido el diseño del tono y la secuencia de la estrofa, ciertos compases del estribillo, algunas partes musicales y acordes específicos”, han detallado. Consideran “innegable” que su sencillo no existiría sin When I Was Your Men, alegando las grandes similitudes que existen entre ambas grabaciones.

La querella cita también a distribuidoras como Apple y Sony Music, así como grandes superficies como Target y Walmart por difundir el hit de la intérprete de Wrecking Ball y The Climb.

Tempo Music, la plataforma de adquisición de derechos musicales que ha interpuesto la demanda, fue fundada en 2019 y trabaja asociada con Warner Music. Cuenta con el repertorio de figuras como Shane McAnally y Wiz Khalifa. En su texto querella reclaman que se deje de distribuir Flowers y que Cyrus no vuelva a interpretarla en público, junto a una indemnización por daños y perjuicios cuya cuantía no ha sido especificada todavía.

El timing de la demanda tomó tanto a los fanáticos de Bruno Mars como a los de Miley Cyrus por sorpresa, ya que “Flowers” se estrenó hace más de un año.