Shakira deja el escenario tras sorprender a un fan “asqueroso” filmando debajo de su falda: video

Durante una presentación en el club LIV de Miami, Shakira, de 47 años, la icónica cantante colombiana, se vio obligada a interrumpir su actuación tras percatarse de que un fan, aparentemente, intentaba grabar un video inapropiado mientras ella bailaba, detalló el diario británico The Sun. El incidente ocurrió en medio de la interpretación de su nuevo sencillo “Soltera”, cuando la artista notó que un miembro del público dirigía su cámara hacia su vestido de manera ofensiva.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede observar a Shakira tirando repetidamente de su vestido hacia abajo e indicando al espectador con el dedo en señal de desaprobación. Además, la cantante realizó un gesto hacia sus ojos, indicándole al individuo que se había dado cuenta de su comportamiento y que lo estaba vigilando.

Reacciones en redes sociales

El incidente no pasó desapercibido para los fans, tanto en el lugar como en redes sociales, donde los seguidores de Shakira expresaron su indignación. Usuarios en X (antes Twitter) criticaron duramente la conducta del asistente. “El respeto no es opcional”, comentó un usuario citado por The Sun, mientras otro añadió: “Shakira merece respeto, no este tipo de invasión a su privacidad”.

Algunos comentarios también reflexionaron sobre cómo estas situaciones afectan a los artistas que intentan brindar lo mejor de sí en el escenario. “Los artistas deben sentirse cómodos mientras actúan, sin preocupaciones por la falta de respeto de algunos”, mencionó otro fan. Mientras que otro fue más sucinto, pero más duro: “La gente es ASQUEROSA”.

Una carrera marcada por éxitos y nuevos retos

Shakira, que ha vendido más de 100 millones de discos a nivel mundial, sigue siendo una de las artistas más influyentes de la música pop latina. Su fama internacional, con éxitos en inglés y español como “Hips Don’t Lie” y “La Tortura”, la ha mantenido en el tope de la industria musical por décadas.

Además de su música, la vida personal de Shakira ha estado en el ojo público, especialmente por su relación de 11 años con el exfutbolista Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. Aunque nunca estuvieron casados, su separación a principios de 2022 ha sido tema recurrente en los medios. Parte de su último álbum incluye letras que, según Shakira, cierran ese capítulo de su vida, como en el tema “Ultima”, donde habla de las emociones que quedaron tras la ruptura.