Dayanna Monroy se despide de Univisión con emotivo mensaje

La comunicadora ecuatoriana, Dayanna Monroy sorprendió a toda su audiencia al anunciar que ya no será parte de la cadena de Univisión 14.

Monroy quien dejó Ecuador para mudarse a Estados Unidos ya no formará parte del noticiero del área de la Bahía de San Francisco. Así lo dio a conocer con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Tengo cosas que contarles… El viernes fue mi último día de trabajo en @univision14. Este lugar siempre va a ser especial para mí porque significó mucho en momentos de tanta incertidumbre. El lugar donde la vida me permitió volver a comenzar”, dijo en su video de Instagram.

“Donde volví a tener muchas primeras veces. Gracias a los directivos por permitirme hacer lo que tanto me gusta en una pantalla tan importante. Puedo decir que trabajé en Univisión”, continuó en su video.

Sobre todo agradeció a su equipo de trabajo y a su gran amigo, el productor y editor colombiano con quien ganó premios Emmy, David Santiago Machuca.

“Gracias a mis compañeros de trabajo por los buenos ratos. Y sobre todo gracias al amigo que encontré trabajando @d_santi_machuca. No solamente por tu lente magnífico, por tu humildad al acoger consejos y por tu generosidad al compartir lo que sabes. Gracias también por acompañar a una nueva migrante jajaja. Por ayudarme a sacar mi licencia y por venir conmigo a comprar mi carro para que, según yo, no me estafen en inglés. Jajaja te quiero mucho y espero que volvamos a trabajar juntos. Te extrañaré tanto amigo”, dijo muy emotivamente.

Monroy agradeció a sus miles de seguidores que confiaron en sus historias y con las que hizo conexiones como periodista en el país norteamericano.

“Ya les diré como se llama mi nueva aventura”, dijo al mencionar la frase: “Haz una cosa al día que te de miedo”. Dayanna indicó que en sus nuevos proyectos tiene miedo y curiosidad, pero que también hay periodismo y siempre estará ahí para hacerlo. “Yo me lanzo, ahí estoy feliz”, finalizó.

Dayanna Monroy trabajó en el noticiero 24 horas de Teleamazonas antes de mudarse a San Francisco, California, donde reside con su esposo.