Christian Nodal responde a las críticas sobre su paternidad: “Si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no el mío”

Luego de que Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal cumpliera un año de edad, medios y seguidores criticaron al artista por presuntamente no estar cumpliendo con su paternidad como se debe y no colocar fotos en redes para felicitar a su hija.

La fiesta de la pequeña, que se llevó a cabo el 13 de septiembre en Argentina, contó con la presencia del intérprete de Adiós amor, sin embargo muchos seguidores señalaron la falta de una felicitación pública por parte del artista, ya que la rapera argentina sí lo hizo.

El mexicano rompió el silencio a través de sus historias en Instagram este domingo 15 de septiembre, y visiblemente molesto, explicó el por qué no felicitó por su cumpleaños a su pequeña hija Inti en redes sociales.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierd… en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”, explicó el cantante.

Además, explicó que no entendía porque debería publicar fotos o videos de su hija, ya que solo es una bebé, “Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor, no desde un post, entonces hay un límite, no se metan para estas cosas”.

Nodal finalmente enfatizó que su manera de demostrar amor es diferente a la de otras personas. “Si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no el mío (...), pero bueno, ni hablar, las redes sociales seguirán siendo redes sociales”, concluyó.