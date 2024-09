Así se generó la polémica entre Emma Guerrero, Erika Vélez, Víctor Aráuz y Carlos Scavonne

Una polémica que no termina se dio cuando la actriz, Emma Guerrero, aseguró en el podcast con Carlos Scavonne, que Erika Vélez mantiene una relación sentimental con Víctor Aráuz. Esto generó la indignación de la presentadora manabita donde aclaró en un video que prefiere mantener su vida privada alejada de todo, pero tampoco confirmó ni negó lo dicho por Guerrero.

Pero la “guerra” se trasladó a las redes sociales, luego de lo dicho por Guerrero y Scavonne. Por su parte, Aráuz posteó en su cuenta de Instagram: “Y si yo respondo, no te conviene”. Esto, porque Carlos habló de cuando trabajó con Víctor en la serie 3 Familias y aseguró que el actor no tenía buena actitud.

Emma tampoco quiso quedarse callada y también dedicó unos párrafos: “Lo dice todo el mundo es chisme, lo dice Emma Guerrero es oficial, se ven estupideces en la farándula”, dijo en su cuenta de Instagram.

Luego hubo un cruce de comentarios entre Vélez y Guerrero en Instagram: “Creo que Emma sabe de mi vida, lo que yo la de ella, nada y así seguirá”. Emma le respondió: “Exactamente, no sabemos nada, simplemente me dejé llevar por los comentarios del medio, que tampoco me parecen negativos. Te invitamos a nuestro podcast para reírnos un rato y conversar. Te queremos”.

Sin embargo eso no quedó ahí, Víctor Aráuz decidió descargarse contra Scavonne dedicándole unas palabras:

“En la vida hay cosas que no entiendo, hay personas que te viven nombrando y no te superan. Algunos, además son buenísimos para auto declararse porta estandartes de las enfermedades mentales y todos sabemos que lo que ellos tienen es otra cosa. ¿Qué pasaría si haría un video o chiste usando todo lo que sé? Empezaría una batalla campal, no lo se tal vez mañana haga algo para ver cómo reaccionan.

Luego Emma en una entrevista con los Hackers salió a defenderse de los comentarios que dijo en su podcast y aclaró que ella no mantiene una amistad ni con Erika ni con Víctor, sino solo con la expareja de Vélez, quien es Carlos Scavonne. “Yo no insulté a nadie ni dije nada malo”, enfatizó la actriz donde mencionó que tiene chats de respaldo y que estaría dispuesta a publicarlo.