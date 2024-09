¿Cuánto cuestan los cuchillos que se llevan los participantes de Masterchef?

Falta poco para el inicio de la segunda edición de Masterchef Celebrity Ecuador y ya se conocen los 24 participantes que encenderán los fogones del reality. Pero, cada semana uno saldrá eliminado hasta llegar a la final. A cada cocinero que se despide del programa le entregan un juego completo de cuchillos y su precio se ha filtrado en redes sociales.

Lo que ha trascendido es que el set consiste en 12 elementos para cortar diferentes elementos y son de una reconocida marca. En Facebook surgió una imagen en la que aparece el costo de este set de cuchillos. Según la publicación, uno de estos elementos tiene un valor en el mercado de 8.599.000 pesos colombianos que al cambio son USD 2.041.

Se trata de una foto de una cotización en la que se detalla que los 12 elementos, sumados alcanzan un costo abismal, tendría un valor toral de 22.188.000 pesos colombianos, lo que al cambio es USD 5.268.

En la foto se puede ver que el más económico es un ‘cuchillo santoku’ de 3.5. con un costo de 179.000 pesos colombianos (USD 42.50) seguido de uno de la misma referencia pero esta vez de 5 con un costo de 239.000 pesos colombianos (USD 56.74).

Igualmente, las tijeras que se aprecian en la imagen, tienen un costo de 629.000 pesos colombianos (USD 149), mientras que el hacha de precisión tiene un valor de 759.000 pesos colombianos (USD 180).

El afilador tendría un costo de 999.000 pesos colombianos (USD 237). Un set de cuatro cuchillos para churrasco un costo de 1.499.000 pesos colombianos (USD 355).

Recientemente se conoció que el humorista Gabriel Murillo, uno de los primeros eliminados de la competencia en la actual temporada de celebridades de Colombia, ya no cuenta con los costosos cuchillos después de habérselos regalado a su mamá. En medio de Stand Up Comedy aseguró que su madre los vendió.

“Fue muy lindo antes de que me echaron, me sacaron por un lomito que quedo medianamente crudo, termino azul, pero lo chistoso es que cuando a uno lo echan de ese programa, le reglaran un juego de cuchillos”, dijo Murillo.

“Yo no sabía que esos cuchillos valían un montón de plata, a mí me los regalaron y se los di a mi ‘mamita’ porque yo no cocino. Como a los tres días un amigo chef me dijo que quería ver los cuchillos y me dijo lo que valían, entonces to dije: ‘toco venderlos en internet”.