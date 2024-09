Así es como dos hombres hacen USD 1.000 diarios trabajando en Estados Unidos

Dos hombres en Estados Unidos se hacen virales por compartir como hacen más de USD 1.000 trabajando y así es como lo puedes aplicar si deseas viajar a este país.

PUBLICIDAD

Si todavía no has pensado en que puedes aplicar cuando llegues a Estados Unidos, estas dos personas recomiendan lavar carros a domicilio. Su rutina es levantarse a las 08:00 AM a concretar su primera cita en donde hicieron más de USD 120 más propina.

Este es un trabajo demandante y debes saber que depende de la constancia. Algo primordial para poder seguir creciendo y hacer nuevos contactos para que tu agenda y tu billetera este siempre apretada.

¿Qué necesitas para poder cumplir con este trabajo?

Por lo que se puede observar, estos dos hombres solo llevan en su vehículo las máquinas necesarias para poder limpiar los automóviles. Una para el agua, otra para el jabón y una aspiradora. Haciendo que tus gastos iniciales para poder empezar con este emprendimiento sea mínimo.

En estos últimos años, Estados Unidos ha ido disminuyendo la calidad de vida y laboral, obligando a las personas a buscar su propia forma de emprender y hacer dinero.