Sebastián Yatra confesó que estuvo preso en Florida

Este miércoles 11 de septiembre, Sebastián Yatra participó como invitado de honor en el programa radial argentino “Se extraña a la nona”, perteneciente al canal de streaming, Olga, donde compartió momentos divertidos y anécdotas personales que dejaron a más de uno con la boca abierta.

En una animada charla con “Caro Pardíaco”, personaje de ficción interpretado por el actor, humorista y cantante Julián Kartun, el colombiano habló sobre su nueva canción “Los domingos”, además, contó sobre su regreso a la música después de un tiempo sin estrenos e inactividad en los estudios de grabación y asimismo, mencionó su conexión con la meditación y su reciente experiencia en África.

Confesión de experiencia momentánea en prisión

Pero lo que más llamó la atención a los seguidores fueron sus relatos en el que confesó que pasó 27 horas en una cárcel de Florida durante un Spring Break. Aunque no especificó el año del acontecimiento, Sebastián explicó que el incidente ocurrió tras una discusión con un amigo en su hotel.

Según Yatra, la situación se complicó cuando intentó escapar de un grupo que lo perseguía y fue visto por la policía mientras cruzaba balcones. El artista relató el suceso con humor, describiendo cómo la policía lo detuvo en medio de la celebración descontrolada de los jóvenes, sin embargo, a pesar del caos, Yatra detalló que dicho altercado con la policía estadounidense fue tan solo una confusión derivada del contexto festivo.