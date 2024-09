¿Le impactó a Ben Affleck ver a JLo y Matt Damon juntos?: Así respondió tras la popularización de la fotografía

La cantante tuvo un encuentro con el mejor amigo de su ex

Jennifer López sorprendió a todos en el Festival Internacional de Cine de Toronto (Tiff) con su atuendo deslumbrante y audaz de lentejuelas y lazos. Sin embargo, una foto de la estrella de 55 años se hizo viral, causando revuelo al ser considerada como una ‘traición’ por algunos: ella estaba de la mano con Matt Damon , quien es el mejor amigo de su exesposo, el actor Ben Affleck.

PUBLICIDAD

La fotografía se propagó velozmente por internet esta semana, ya que se había afirmado anteriormente que tanto Matt como su esposa Luciana Barroso, no toleraban a la cantante, debido a que el matrimonio con Ben pareció dañar la amistad entre ellos, atribuyéndose a ella ser “controladora”. Además, se decía que Damon al parecer “mostraba graves dudas acerca de Bennifer 2.0 desde su inicio”, según lo indicó una fuente al National Enquirer.

Durante el fin de semana, Matt, de 53 años, y Jennifer "conversaron por más de 20 minutos en el evento de después de la fiesta" antes de que Luciana, de 48 años, y su compañero de reparto en Unstoppable, Don Cheadle, se unieran a ellos, de acuerdo a lo reportado por People.

"Jen y Matt iniciaron un diálogo que se extendió y fue muy significativo", destacó una persona con conocimiento del asunto, añadiendo que "ambos amigos disfrutaron de risas y discusiones más profundas, y pasaron un buen rato manteniendo contacto físico mientras conversaban". Fue en ese instante que se les capturó en imágenes cogidos de la mano, lo que sugiere que él la estaba apoyando durante su proceso de divorcio.

¿Le afectó ver a JLo y Matt Damon juntos?

A pesar de formar parte de la producción de la película "Unstoppable" junto a Matt Damon y Jennifer, quien también actuó en el filme, Ben Affleck no asistió a su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Sin embargo, esto no significa que no haya observado la polémica imagen de JLo y Matt tomados de la mano. Aún así, Affleck decidió expresar cuánto le afecta esta situación.

Ben Affleck fue avistado dando un paseo por Beverly Hills este martes 10 de septiembre, cuatro días después de haberse reunido con su ex pareja y un amigo. La estrella de 'Batman', de 52 años, portaba un par de lentes de sol estilo aviador de color negro y lucía una ligera barba en su paseo, según reporta Daily Mail. Vestía una chaqueta de color gris y una camisa lila por debajo, y pintaba tener buen ánimo manejando.

El pasado 20 de agosto, Jennifer presentó una solicitud de divorcio después de dos años de estar casada, aunque declaró que desde el 26 de abril del presente año ya no vivían juntos. Según personas allegadas a la pareja, el comportamiento de Ben provocó desilusión en ella, ya que fue él quien la buscó de nuevo y le garantizó que en esta ocasión sería eterno. No obstante, la presión de los medios en su contra resultaría el desencadenante.