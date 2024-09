Diego Zamora revoluciona la música nacional con su canto lírico

De Cuenca para el mundo, este joven apasionado por la música es la muestra viva de que Ecuador tiene talento y del grande. Y es que, con 30 años de carrera artística, este cantante lírico, ha alcanzado diversos reconocimientos, siendo uno de los últimos el designado por el Honorable Congreso Nacional de Paraguay, y los más altos honores de la Asamblea Nacional del Ecuador al mérito Cultural. Fundador y presidente de la Corporación Cultural Diego Zamora. Fundador y gestor del Primer Concurso Nacional de canto lírico “Cantópera”. Su nombre es un referente en el Austro ecuatoriano y hoy visita la capital para contarnos de su nuevo proyecto.

Diego Zamora es amante de la fusión musical. Es por ello que hoy nos presenta una nueva puesta en escenario y propuesta musical donde introduce el género lírico en la música ecuatoriana tradicional. Con esta novedosa propuesta el artista cuencano expande el alcance de su arte y reclama un puesto dentro de la palestra de música nacional como un artista versátil, experimentado, y totalmente educado musicalmente como para presentar un show de calidad internacional.

Aunque el cantante lírico se identifica plenamente con la música ecuatoriana, donde el Sanjuanito y el Pasillo son sus géneros preferidos, su sello personal está actualmente en la ruptura en todos los esquemas, en todo lo establecido. Y es que aún queda mucho por escribir en la música del país y Diego Zamora se presenta para arrancarle renglones novedosos y diferenciadores al gran libro de artistas que han dejado huella en la historia musical ecuatoriana.

composiciones intenta dar un sentido, una razón a lo que canta, porque para Diego un cantante es quien canta lo que sabe, pero un cantor implica saber lo que canta y cómo canta. En ese sentido, se considera un cantor, no sólo en el escenario popular sino también en el espacio lírico. Si no siente lo que canta, simplemente no canta. Sus temáticas como compositor se centran en el amor y en la lucha social con la idea de intentar romper esquemas, de unir cosas que en teoría no se debe, como fusionar un piano de cola con un charango o un saxo con una mandolina. Eso le lleva a romper paradigmas. Así, en una de sus últimas composiciones, “Cuenca majestuosa, Cuenca bicentenaria”, fusionó el Jazz con San Juan y Bossa Nova con Heavy Metal. En definitiva, su razón como compositor es ofrecer al público la posibilidad de salir de lo habitual y volar”.