¿Sigue la polémica? Emma Guerrero amenaza con publicar los chats “soeces” de Érika Vélez

Emma Guerrero quiere publicar los chats de la conversación con Érika Vélez, pero parece no ser una buena idea, no solo porque la actriz no la autorizó, sino también por las implicaciones legales que podría tener.

Emma Guerrero busca defenderse de Érika Vélez

Es importante recordar que la actriz ecuatoriana Érika Vélez ha manifestado su descontento con los recientes comentarios hechos por Carlos Scavone y Emma Guerrero en el podcast Dos tontos con micrófonos. Durante la emisión, los conductores insinuaron que Vélez podría estar involucrada en un romance con su colega Víctor Araúz, un rumor que ha circulado en la farándula ecuatoriana desde hace varios años.

No obstante, tanto Érika como Víctor han negado en diferentes ocasiones tener una relación amorosa, asegurando que solamente tienen una buena amistad.

Emma Guerrero: “Tengo capturas de chats con mensajes un poco soeces de parte de Érika”

Ahora, Emma Guerrero comentó a Extra que “Tengo capturas de chats con mensajes un poco soeces de parte de Érika. Si siguen insistiendo en hacer esto más grande, voy a tener que publicarlas porque tengo que defenderme de alguna manera”.

De manera rápida, Érika Vélez también respondió al citado sitio web, indicando que Emma debería buscar una correcta asesoría, ya que no tiene autorización para publicarlos. Esto dejó a los internautas totalmente intrigados por el contenido de los chats, los cuales surgieron cuando Guerrero insinuó en su podcast que su colega Víctor Araúz es “novio” de Vélez, sin tener presuntamente pruebas.

La polémica ha llenado los titulares de noticias y en las redes sociales. Incluso, abogados expertos han conversado con el sitio web Extra y han explicado que publicar chats puede ser un delito, conocido como violación a la intimidad: “Si Érika ha realizado comentarios contra Emma, se debe analizar la línea de tiempo para determinar quién ofendió a quién primero”, comentó.