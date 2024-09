La super Luna y el eclipse lunar influirá en el trabajo y la armonía de 5 signos en septiembre.

La noche del 17 de septiembre y la madrugada del 18 serán muy especial, ya que la segunda super Luna del año iluminará con todo su esplendor el lado oscuro de la Tierra y, además, se desarrollará un eclipse parcial lunar, que tendrá gran influencia en el trabajo y la armonía de algunos signos del zodiaco occidental.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es posible que alguien busque cambiar tu muy buen humor con un comentario bastante impertinente, pero que sabe te dará en tu punto débil. Dependerá de ti caer o no en su juego. Debes ser mucho más astuta, ya que esto le alejará de las malas energías, especialmente, si todo se desarrolla en tu entorno laboral. Desean que pierdas los estribos para ellos quedar bien ante los demás y que se minimicen tus logros alcanzados.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Por fin recibirás esa llamada que tanto has esperado, ya sea para darte una oportunidad y que te reincorpores al mercado laboral, o para que cambies y puedas seguir escalando en tus conocimientos y también economía. Se dará lo que tanto has pedido. No te desesperes. Lo importante que tengas a mano todo lo necesario para que inicies lo más pronto posible. La estabilidad llegará de nuevo a tu vida.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Una persona que te aprecia mucho, pero que sobre todo sabe que eres una mujer comprometida, responsable y dinámica te postulará para un mejor puesto de trabajo. Siempre te tiene presente y busca mejorar tu economía porque sabe cuáles son tus carencias. Su amplia red de contacto hará que tu nombre viaje lejos y sea escuchado por las personas pertinentes. Se avecinan tiempo de mucha armonía, algo que te ha costado conseguir en las últimas semanas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

A veces no todo sale como uno espera, y sea será la influencia que tendrá la Luna y su eclipse parcial e ti, ya que esos planes que se deberá desarrollar a mediados de mes, se aplazarán y los lapsos se alargarán, algo que no te conviene en este momento, pero no puede hacer nada para cambiarlo, más que aprovechar este tiempo para descansar y hacer alguna otra actividad que te lleve a un equilibrio emocional.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te darán una grata sorpresa en tu puesto de trabajo y estará relacionada con la forma en cómo te has desempeñado en los últimos meses, así en cómo has interactuado con tus compañeros. Si estás sin empleo, pues llegarás a octubre con nuevas y buenas noticias, porque todo cambiará para mejor. Aunque sería bueno que este día del eclipse te realices un baño de mandarina y canela para potenciar su efecto y buena suerte.