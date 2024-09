Selena Gomez asegura que no podrá tener hijos; “Nunca he dicho esto (...), fue algo por lo que tuve que lamentar y sobrellevar”

Selena Gomez ha explicado que sus batallas de salud le dificultarán tener sus propios hijos en el futuro. La antigua estrella de Disney conversó sobre sus planes maternidad en una nueva entrevista con la revista norteamericana Vanity Fair.

“Nunca he dicho esto, pero lamentablemente no puedo tener a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que tuve que lamentar y sobrellevar por un tiempo”, relató.

Fue en el año 2013 cuando le diagnosticaron lupus y posteriormente recibió un trasplante de riñón de la actriz Francia Raisa.

Durante la entrevista, siguió hablando sobre posibles vías opcionales para poder ser madre, incluida la subrogación y la adopción.

La actriz reveló que podría adoptar

“Pensé que sucedería como le sucede a todos. Pero estoy en un lugar mucho mejor con eso. Me parece una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a realizar maternidad subrogada o adopción, las cuales son enormes posibilidades para mí. Me hizo sentir muy agradecida por los otros medios para las personas que se mueren por ser mamás. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”, agregó.

La artista dueña de Rare Beauty habló en diferentes ocasiones acerca de su deseo de ser madre y expresó que hace años ya había tomado la decisión de adoptar un bebé a los 35 años de edad, incluso si aún seguía soltera.

“Ese es mi próximo objetivo. Me encanta estar rodeada de niños”, comentó la mujer de 32 años quien también declaró sobre Blanco: “Nunca me han amado de esta manera. Me encanta contarle todo”.