Presentadora y modelo rompe el silencio y muestra cómo fue agredida por su ex pareja

Andreina Díaz, exparticiante de reality y modelo fitness, rompió el silencio y mediante una publicación en redes sociales mostró cómo ha sido agredida por su ex pareja.

“Hoy 8/9/2024 rompo el silencio para hacer una denuncia pública, para poner en conocimiento la agresión física de la que fui víctima por parte de mi expareja”, empezó el mensaje de la también conductora de VitoTV

En la publicación se la ve herida con su labio ensangrentado y llorando, también los morados que evidencian golpes en su cuerpo. “Esto sucedió el 3 de agosto del año en curso. “Él de manera extremadamente violenta e inhumana arremetió brutalmente contra mi persona, me causó graves heridas y lesiones físicas que me imposibilitaron, daños emocionales y psicológicos que me han impedido de muchas formas ser la mujer que era antes de que me mostrara quien realmente es Diego Pazos”, confesó.

La modelo también manifestó que no había hecho pública la agresión porque no encontraba la manera de contar algo tan doloroso y delicado sin lastimar a sus familiares.

“Su violencia física fue solo el comienzo de las noches en vela, el miedo constante, la ansiedad paralizante, la autoestima destrozada, la confianza rota, la sensación de estar atrapada y sola. Hoy dejo a un lado la pena y la vergüenza que sentía de exponer el maltrato que sufrí, porque jamás pensé pasar por una experiencia tan horriblemente desgarradora por parte de la persona con quien yo estaba comprometida y enamorada, pero de quien ahora siento mucho miedo que tome represalias en mi contra”, escribió Díaz.

“Hoy hablo por mí, por la Andreina que él sepultó con sus golpes, y también por todas aquellas mujeres víctimas de la violencia de género, y maltratadas física y psicológicamente que se han callado. (...) También hablo porque yo particularmente como mujer migrante, habemos muchas que enfrentamos desafíos adicionales a la integración y adaptación cultural”.

La modelo ha recibido el apoyo se sus amigos y seguidores en redes. “No puedo dormir pensando en este tema. No logro conciliar el sueño. Dios te cuide y te proteja”, escribió Angelo Barahona. “Merece cárcel ya”, comentó Ariana Mejía.