Dave Bautista reaparece con impactante cambio físico y las redes se alarman: ¿Qué le pasó?

El actor Dave Bautista, conocido en el ring de la WWE como Batista, causó una gran sorpresa en su nueva aparición en la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto. El protagonista de Guardianes de la Galaxia promociona su nueva película, ‘The Last Showgirl’, y lució un físico mucho más delgado del que ha exhibido en otras películas.

Dave Bautista reaparece con increíble cambio físico

El reconocido actor reapareció en público en el marco del Festival de Cine de Toronto con motivo de la premiere de su nueva película junto a Pamela Anderson y Jamie Lee Curtis. Y lo ha hecho con un sorprendente cambio físico a través del cual ha perdido veinte kilos de músculo, tal y como ha revelado el propio actor, luciendo ahora un aspecto más delgado y estilizado.

Vestido con un traje negro, Batista dejó ver su nueva figura, que en realidad la ha trabajado al menos durante todo un año. El actor decidió alejarse de los papeles de acción que necesitaban mucho músculo, para aceptar otro tipo de retos en el mundo del séptimo arte.

El actor perdió más de 20 kilos en músculo para su nuevo papel

Batista, hoy con 55 años de edad, confirmó que perdió más de 23 kilos en su proceso de transformación, especialmente tras dejar atrás algunos personajes que requerían un gran músculo, como Drax, de Guardianes de la Galaxia, su papel más popular.

“Acabo de perder como 20 kilos. He sacrificado mucho músculo. Pero estoy bien, me siento más cómodo”, aseguró el reconocido actor, quien está a punto de estrenar dos películas ‘The Last Showgirl’ y ‘The Killer’s Game’, papeles más dramáticos para los que el actor americano se ha estado preparando durante el último año.

Además, Bautista tampoco quiso perder la oportunidad de hablar sobre su pasado en Marvel Studios como Drax: “Tampoco tuve nunca un cierre en esa parte de mi carrera. Aunque ya pasó y está en el pasado, nunca pude despedirme de todos. Nunca pude ir al estreno y divertirme con todos y llorar y decir adiós. Nunca tuve eso”, sentenció.