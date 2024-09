Todo ocurrió en Chile, cuando una internauta de la plataforma china, TikTok, grabó una divertida experiencia en su cuenta @nataliaalmendraaa, pues expuso a su pareja quien confundió a su perro con otro de la misma raza, un Golden Retriever, que fue ‘secuestrado’ por error.

¡Se equivoco de perro! Un hombre llevó a un can parecido a su casa (Captura de pantalla)

La confusión reinaba en la escena mientras Natalia grababa con su teléfono. Su Golden Retriever, acostumbrado a sus paseos rutinarios, la miraba con una expresión de “¿y ahora qué?” a lado de ella. Lo que parecía ser un día normal se había convertido en una auténtica comedia de errores, pues su pareja se acaba de dar cuenta de que habían llevado a otro perro a su hogar por equivocación, la chilena no pudo evitar recibirlo a carcajadas.

El video, que rápidamente se volvió viral, capturó a la perfección la sorpresa y el humor de esta peculiar situación.

¿Qué paso con el perro ‘impostor‘?

Aunque la graciosa escena divirtió a muchos, preocupó a otros. No obstante, la joven aclaró que el perro ‘impostor’ fue devuelto a su casa correcta, tan pronto la pareja se dio cuenta de su error. Tranquilizando a los internautas que tomaron al video como divertido, sobretodo la docilidad y la apariencia de dicho perrito.

Actualmente el video tiene 8 millones de visualizaciones, 624,4 mil me gusta, 7415 comentarios, 30,5 mil guardados y 54,4 mil compartidos. En la sección de comentarios se destacaron algunos que tenían duda de la reacción del canino, y otros que hablan de los ‘pensamientos’ del Golden y sus experiencias confundiendo a sus perros: “El perro: no me regresen el otro no tiene camioneta”, “Una vez mi husky siberiano se perdió. Una familia de la colonia se comunicó con nosotros pues se encontraron uno igual. Yo pensé que él estaría feliz de verme, pero fingió no conocerme y tampoco quería irse de esa casa”, “La verdad los Golden solo fluyen y no dicen no”.