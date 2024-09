¿Eiichiro Oda nos mintió? Al parecer, One Piece aún tiene mucha tela que cortar más allá de 2025

One Piece

Como uno de los “tres grandes del anime” (Junto con Bleach y Naruto), One Piece es de esos anime que es dificil no conocer, de nombre al menos. Y es que, desde su debut en 1997, se ha convertido en un fenómeno cultural sin precedentes, navegando más allá de Japón y conquistando audiencias de todas las edades y culturas. Su combinación única de acción, humor y drama ha consolidado esta franquicia dentro de la aristocracia del género.

PUBLICIDAD

Sin embargo, nada es para siempre. El mangaka Eiichiro Oda ya había dado cierta luces respecto que la historia estaría entrando en su recta final, por lo que no faltaría mucho para que cierre el telón. Y si bien, el autor reconoció que podríamos tener un final antes de 2025, la realidad es que One Piece pareciera que aún tiene mucho, mucho por contar. La complejidad de la trama y la profundidad de sus personajes están haciendo que sea difícil predecir cuándo llegará a su fin.

¿En qué está la serie?

Por si eres uno de los -pocos- que no ha visto One Piece, esta historia se desarrolla en un universo ficticio vasto y detallado, lleno de islas exóticas, criaturas míticas y personajes carismáticos, en los que la meta final es justamente llegar al sitio del mismo nombre, que esconde tesoroso incalculables. El tema es que a medida que la trama avanza, nuevos misterios siguen surgiendo y se revelan secretos que conectan diferentes arcos argumentales.

La saga final de la serie comenzó con todo. Nuestros protagonistas, la tripulación del Sombrero de Paja, se encuentran cada vez más cerca de su objetivo: encontrar el tesoro del One Piece y convertirse en los reyes de los piratas. Sin embargo, el camino hacia Laugh Tale puede ser particularmente largo, debido a un hecho muy relevante: La caída de Kaido y Big Mom desestabilizó el equilibrio de poder de forma drástica, por lo que habrá muchos nudos que desatar.

¿Cuál es el verdadero significado del Siglo del Vacío? ¿Quién es realmente el enemigo final de Luffy? ¿Qué secretos esconde el tesoro de One Piece? Estas y muchas otras interrogantes mantienen a los fans intrigados y deseosos de más.

El problema de los finales

Quizá, el enemigo más desafiante que tenga la obra es su propio final, ya que los fans de One Piece esperan algo épico y satisfactorio que haga justicia a todos los años de aventuras. Y el punto es que las grandes obras del maga y anime han destacado por tener finales insatisfactorios en la mayoría de los casos. Lo más reciente fue con Boku No Hero Academia, pero tenemos una larga lista de ejemplos, partiendo por pesos pesados como Naruto y Attack On Titan.

Aunque la espera puede ser larga, es importante recordar que la calidad de la historia ha demostrado mantenerse constante, con sus altos y bajos, por supuesto. Oda ha demostrado a lo largo de los años que es capaz de crear historias emocionantes y memorables, así que solo queda esperar que el final de One Piece estará a la altura de las expectativas.