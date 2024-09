Érika Vélez encara a Emma Guerrero y Carlos Scavone por comentarios sobre su vida amorosa

La reconocida actriz y presentadora de televisión, Érika Vélez, ha demostrado su descontento con los recientes comentarios hechos por Carlos Scavone y Emma Guerrero en el podcast Dos tontos con micrófonos.

Érika Vélez contra Emma Guerrero y Carlos Scavone: ¿Qué pasó?

Durante la emisión del programa compartido en YouTube, los conductores insinuaron que Vélez podría estar involucrada en un romance con su colega Víctor Aráuz, un fuerte rumor que ha circulado en toda la farándula ecuatoriana desde hace varios años. No obstante, tanto Érika como Víctor han desmentido en diferentes ocasiones tener un vínculo amoroso, asegurando que son solamente amigos.

El tema surgió cuando Carlos Scavone habló de su enemistad con Aráuz, la cual data desde que trabajaron juntos en la popular serie 3 Familia. Aunque el presentador aclaró que no se trataba de un conflicto relacionado con una mujer, el tema avivó las especulaciones entre los fanáticos del show. Muchos comenzaron a preguntarse si Érika Vélez podría estar involucrada en el problema, dada su relación con Aráuz en los medios.

Las insinuaciones de Emma Guerrero a la vida privada de Érika Vélez

En medio de toda la conversación, Emma Guerrero hizo un comentario que causó más polémica: “Si llega Érika con su novio actual, yo me paro y digo ‘sopla de aquí, tú no puedes entrar. El que hace La Michy (actor Víctor Aráuz)”. Luego, Carlos intentó calmar la situación interrumpiendo a Emma: “Sí, entendimos, Emma”, intentando desviar la atención.

La respuesta de Érika Vélez no se hizo esperar. La actriz usó su cuenta de Instagram para referirse a quienes hablan de su vida privada, sin hacer mención a los nombres. No obstante, muchos interpretaron que sus mensajes estaban dirigidos hacia los creadores del podcast:

Respuesta de Érika Vélez

“Yo no sé si un día de estos me hago a mí misma una entrevista porque normalmente soy de las personas que no le gusta hablar de su vida privada. Me gusta que me conozcan por mi trabajo, guste o no, es respetable, pero no por con quién estoy, con quién anduve o con quién andaré. Esas cosas no, no es mucho mi estilo”, señaló Vélez en una historia de Instagram.

La actriz también dejó claro que respeta a quienes deseen compartir detalles íntimos de su vida sentimental, pero expresó que esa no es su forma de actuar: “Yo no trabajo en un espacio de farándula, ¿quién soy yo para opinar de la vida de otras personas del medio, que ni siquiera son mis amigos? ¿Y quién soy yo para pedir respeto de mi vida privada cuando no estoy respetando a otros?”, sentenció.