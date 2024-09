El colombiano Samir Oliveros triunfa en el Festival de Cine de Toronto

"The Luckiest Man in America"

Se estrenó en el Festival de Cine de Toronto la cinta ‘The Luckiest Man in America’ del director colombiano Samir Oliveros. “Yo soy el hombre más afortunado del mundo” confesó Samir en exclusiva a Metro horas antes de presentar su cinta en el certamen canadiense. “Estoy cumpliendo un sueño al estrenar mi película en Toronto. Si hace un año, durante el rodaje, me hubieran dicho que me ibas a entrevistar por estrenar aquí, no lo hubiera creído” admitió el cineasta.

Oliveros, rueda su segundo largometraje, tras ‘Bad Lucky Goat’, en inglés y con actores estelares para un debutante extranjero. “Fuimos muy afortunados ya que rodamos esta película durante la huelga de los actores y el sindicato nos dio un permiso especial al ser un rodaje independiente. Las agencias que habían leído el guion, se acercaron a nosotros con la posibilidad de acceder a talento que no estaba trabajando. Creo que Michael Larson, desde donde quiera que esté, nos estuvo bendiciendo durante los meses de rodaje. Repito, creo soy yo el hombre más suertudo de América”.

‘The Luckiest Man in America’ se centra en un punto determinado de la historia de la televisión. Un momento olvidado dentro de un centro de control donde se desencadena un drama, cuando un ejecutivo de una cadena se arriesga, sin darse cuenta, a permitir participar en su concurso a un excéntrico obsesivo que se convertirá en un héroe popular ganando sin parar.

“Tuvimos una gran tarea al dramatizar todo lo que no se conoce del escándalo. Si vas a YouTube en este momento y buscas ‘el escándalo de Michael Larson’, encuentras los cuarenta minutos de la grabación en la que está ganando, ganando y ganando, pero ya está editado y fue la versión que salió al público. De lo que no se sabía nada, era de lo que pasó antes, lo que pasó durante los cortes comerciales y lo que pasó después. Lo más importante es que no sabes lo que pasó en el centro de control, que es donde estaban todos los ejecutivos. Ahí es donde se crea el drama. Es ahí donde te das cuenta que estos ejecutivos están buscando un responsable, pero ninguno de ellos va a asumir la culpa y este señor está drenando el presupuesto de todo el mes en un día. Ahí es donde van a rodar cabezas, ahí es donde está el corazón de la película. Esa fue la parte que nosotros imaginamos. Sin embargo, fuimos muy afortunados porque tuvimos al hijo del creador del programa, para contarnos muchos detalles” apuntó Oliveros.

Michael Larson (Hauser) ni siquiera debería estar allí. Michael, era un conductor de camión de helados desempleado de Lebanon, Ohio, que llegó a las audiciones del concurso ‘Press Your Luck’ robando la cita de otra persona. El director de casting del programa, un excelente Shamier Anderson, cree que Michael es un canalla, pero al cocreador Bill Carruthers (David Strathairn), le gusta el descaro de Michael y lo ve como un hombre medio americano al que el público puede animar. “Esta película es mi propia vida. Si tu te pones a ver la película; empieza con la audición y una audición es exactamente lo que tuve que hacer yo con los inversionistas. Tuve que sentarme al frente de ellos y decirles: Hola, yo soy la persona perfecta para que me dejes entrar en tu mundo. Luego, ellos te dicen: sí entra en nuestro mundo, pero ejecuta el plan que vienen organizando durante seis meses o más, en estas semanas. Cuando Michael llega al estudio a ejecutar su plan, es exactamente lo que nosotros estábamos haciendo ejecutando esta película”, reveló el cineasta.

Escrita por Oliveros y Maggie Briggs, la película nos lleva detrás de escena del episodio más infame de ‘Press Your Luck’ y especula sobre los motivos de Larson, un hombre que encarna a la perfección su propia desesperación e ingenuidad. “Lo que hace Michael es un actor de amor. Yo le entiendo perfectamente. Quiero ser un director internacional que quiera tener una carrera en Hollywood. Tengo que poder ejecutar bajo mucha presión, también por ese lado existe un gran paralelo entre Michael y mi carrera, pero lo más importante es que sus motivos son la razón por la que yo he estado luchando. Como artista en mis 20 años, siempre tuve novias que me decían: tú estás intentando ser un director de cine, pero en realidad nunca lo vas a lograr. Yo les prometí que iba a ser un gran director, aunque ninguna de ellas confiaba en mí. Existía un denominador común de que nadie, ninguna de mis ex novias, confiaba en que lo fuera a lograr. Yo tenía la misma necesidad de conseguirlo para demostrar ante el mundo mi capacidad como cineasta. Esa es exactamente la razón por la que Michael lo hizo. Estar frente a la cámara de una televisión para que su esposa y su hija vieran que era capaz a la hora correcta y el día correcto. Es cierto que sus métodos están un poco distorsionados y son poco ortodoxos, pero la razón por la que quería hacerlo era noble. Lo que Michael quiere hacer es un acto de amor”. Suponemos que ‘The Luckiest Man in America’ es un acto de amor del director colombiano Samir Oliveros.