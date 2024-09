Transformers Uno: La película que celebrará a los Autobots y Decepticons 40 años después de su creación

¡La espera terminó! Tras una peculiar campaña de promoción, Paramount Pictures reveló desde el espacio el avance de Transformers Uno (Transformers One). Esta séptima película de la popular franquicia inspirada en los juguetes de Hasbro consistirá en un largometraje animado cuyos eventos se ambientarán años antes que los de la saga de acción real.

Esta película será una precuela centrada en los orígenes de unos jóvenes Megatron y Optimus Prime, personajes que habían sido amigos, antes de acabar en bandos rivales del campo de batalla. Debido a la escala de la historia y sus localizaciones, el productor de la franquicia, Lorenzo di Bonaventura, había advertido que, en esta ocasión, era “económicamente imposible” adaptar este arco de la historia en un formato de acción real.

Transformers One cuenta con la dirección de Josh Cooley, cineasta ganador del Oscar por Toy Story 4 (2019). Cooley también escribió el guion de Intensamente (Inside Out) de 2015 y trabajó como artista de storyboards en otras películas de Pixar, como Cars (2006), Ratatouille (2007) y Up (2009).

Transformers Uno (Captura de pantalla)

En su idioma original, el reparto de voces cuenta con un elenco estelar que incluye a los actores Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry y Scarlett Johansson como Optimus Prime, Megatron y Elita, respectivamente. “Transformers Uno” llegará a los cines del país el septiembre de 2024.

Esta fabulosa película estará disponible en todas las salas del país a partir del jueves 12 de septiembre.