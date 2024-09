“Fan de tu relación La Venenito”: Ángela Aguilar reaparece en redes sociales pero los internautas aún no olvidan

Ángela Aguilar ha tratado de mantenerse en perfil bajo en redes sociales pues Internet no ha tenido piedad con ella, desde que anunció su relación con el mexicano Christian Nodal. Un mes después la pareja contrajo matrimonio tan pronto después de terminar una relación donde había sido padre recientemente, tenido una hija de (en ese momento) 8 meses. Esto generó diversas especulaciones y debates en redes sociales diversos cuestionamientos sobre el origen de su relación.

PUBLICIDAD

Tras su luna de miel en Los Cabos, ambos retomaron sus compromisos profesionales. Él partió de gira, incluyendo una visita a su hija en Argentina, antes de reunirse con su familia política para celebrar el cumpleaños de Pepe Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Asimismo, ella estrenó su tema Abrázame y hasta estrenó un canal de WhatsApp donde promete regalarnos más intimidades sobre su nueva vida en matrimonio.

Los mexicanos subieron un video juntos y felices pero nadie se ha alegrado de ellos

En la plataforma de Tik Tok, la cantante subió un video junto a su pareja disfrutando de un paseo a caballo, mostrando su complicidad y amor mutuo.

Con un estilo desenfadado, él combinó jeans, camisa azul marino y botines negros. Ella, con su elegancia característica, eligió jeans de talle alto y un top negro que resaltaba su figura, sin renunciar a la comodidad.

No obstante, no todo es ‘color de rosa’ pues los comentarios mostraron que los artistas aún son ‘cancelados’. Algunos usuarios de las redes sociales compararon a Ángela Aguilar con una conocida influencer llamada La Venenito, e incluso la repudiaron una vez más por presuntamente se la tercera en discordia en la relación previa de Nodal y Cazzu.

En la parte de comentarios se puede ver ‘ni perdón ni olvido‘ que los internautas aún tienen: “Tan bellos, que Dios los cubra con su manto y los asfixie.” “Que linda La Venenito”, “No creas que nos hemos olvidado de ti”. “Yo también quiero que mi papá pague para que no me dejen o pongan los cuernos”.

PUBLICIDAD

Ángela y la promoción de su nueva canción

Sorprendentemente su nueva canción tiene solo comentarios positivos en la plataforma de YouTube, haciendo sospechar que la hija de Pepe Aguilar se encuentra borrando cualquier comentario negativo.

No obstante en Tik Tok es una historia diferente, pues subió un fragmento de su nueva canción, destrozándola en la sección de comentarios, incluso han hecho referencia a la canción que ella interpreta con su actual esposo “Dime cómo quieres”.

“No soy de esas facilitas”, “Eso bebé siéntete orgullosa de ser la otra”, “Eso bebé, no te dejes humillar, tu solita puedes”.