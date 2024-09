Estos son los 7 mejores imitadores de Ecuador: Gilberto Santa Rosa y Ricardo Arjona se despidieron de ‘Yo Me Llamo’

Los 7 finalistas de Yo Me Llamo

Gilberto Santa Rosa y Ricardo Arjona le dijeron adiós a Yo Me Llamo. Con su eliminación, el Top 7 del mejor programa de imitación del Ecuador quedó definido este miércoles 4 de septiembre del 2024.

PUBLICIDAD

La tercera gala de la semana final se desarrolló en vivo y el voto del público, el cuarto jurado, fue decisivo. El conductor del reality, Ronald Farina, detalló que 152 860 personas votaron en la plataforma e Instagram.

El Top 7 quedó integrado por los imitadores de Marco Antonio Solís, Alejandro Fernández, Ana Gabriel, Sebastián Yatra, Chayanne, Pimpinela y Marisela. Para elegir quién sigue en competencia VOTA AQUÍ.

A la semana final llegaron 12 artistas. En la primera gala, el lunes, fueron eliminados Ozuna y Arcángel. La Maravilla’ interpretó ‘ALV’, mientras que que Ozuna cantó ‘Caramelo’; pero alcanzaron la votación más baja de la jornada. En la segunda gala, el martes, Jorge Celedón se despidió de la competencia con la canción ‘Cuatro rosas’.

[ Inicia la semana final en ‘Yo Me Llamo’: Estos son los 12 clasificadosOpens in new window ]

A los tres se sumaron ‘El Caballero de la Salsa’ Gilberto Santa Rosa y Ricardo Arjona este 4 de septiembre.

Una buena actuación no fue suficiente para convencer al público

Ricardo Arjona salió al escenario con su canción ‘Desnuda’ se ganó el aplauso del público presente el estudio. Los jueces solo tuvieron elogios para la presentación del imitador.

“Me gusta como has crecido, has perfeccionado la voz, la postura de tu cuerpo, el desenvolvimiento escénico y todo ha aportado a tu personaje. Tu interpretación de hoy estuvo muy bien”, comentó Pamela Cortés.

Por otra parte, Gilberto Santa Rosa escogió el tema ‘Cartas sobre la mesa’ y brilló en el escenario. Su interpretación estuvo acompañada de una banda en vivo y de bailarines experimentados. “Físicamente te pareces y uno escucha a Gilberto Santa Rosa”, comentó Erika.