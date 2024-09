Daniel Craig sobre las escenas románticas con un hombre en su más reciente filme ‘Queer’: “Representará algo totalmente inédito”

En el Festival de Cine de Venecia, durante una rueda de prensa, se le cuestionó a Daniel Craig acerca de las escenas románticas que rodó con otro actor masculino para su más reciente película, “Queer”.

La trama de la película se inspira en la novela del mismo nombre de William S. Burroughs y está bajo la dirección de Luca Guadagnino, responsable de obras como "Call Me By Your Name" y la más reciente "Challengers".

Un reportero indicó a Daniel Craig que las secuencias amorosas de "Queer" eran inusuales y diferentes a cualquier cosa que se haya presenciado anteriormente en un filme tradicional, y no solo debido a su naturaleza gráfica, sino también por la "felicidad" que logran reflejar en el cine.

Daniel Craig señala que él y su coprotagonista en ‘Queer’, intentaron hacer divertidas las escenas íntimas

"Filmar una escena de sexo en un set de grabación no tiene nada de privado", dijo de forma humorística Daniel Craig, agregando: "Estás ante un montón de personas que te están mirando. Lo único que buscábamos era que tuviera la máxima emoción, autenticidad y naturalidad posibles".

El intérprete elogió la habilidad de su compañero de reparto en "Queer", Drew Starkey, a quien describió como sobresaliente y extraordinario. Adicionalmente, comentó que, antes de iniciar las grabaciones, los dos tuvieron que aprender una coreografía, lo que les permitió deshacer la tensión inicial.

Daniel Craig también hizo una broma diciendo que rodar en el suelo al segundo día de encontrarse con alguien, era una excelente manera de familiarizarse con esa persona. Luca Guadagnino, el director, indicó que fue profundamente afectado por el intenso vínculo que compartían los dos personajes centrales en la obra literaria de William S. Burroughs.

En otro aspecto, el actor principal de “Queer” fue aclamado con aplausos durante nueve minutos en el Festival de Cine de Venecia, lo que lo posiciona como uno de los posibles galardonados con el premio a mejor actor en los Oscar 2025.