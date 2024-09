Miguel Betancourt: Entre la inspiración y la expresión, el legado del artista ecuatoriano

Miguel Betancourt es un artista ecuatoriano que ha realizado cerca de 40 exposiciones en el extranjero y varias en su país natal. Lleva más de 40 años trabajando en el arte.

Recientemente, ha llevado a cabo eventos internacionales, como una exposición itinerante en China, Corea del Sur, Japón y otros países. En octubre del año pasado, estuvo en Madrid e hizo una intervención sobre una de ‘Las Meninas’ en el marco del proyecto ‘Las Meninas salen a las calles’. Además, en marzo de 2024 participará en una exposición colectiva junto a dos colegas ecuatorianos, Jorge Perugacci y Jaime Zapata.

En septiembre, Betancourt estará en Viena con dos colegas ecuatorianos. También participó en la Feria de Arte en Quito, un evento que consideró muy importante, en el que participaron 145 artistas.

Obras de Miguel Betancourt que participaron en la AQ Arte Feria 2024.

“Creo que fue un evento muy importante y trascendente, ya que nos permitió reconectarnos. Actualmente, nos enfrentamos a una escasez de galerías; hemos perdido las que teníamos en el milenio pasado. A comienzos de este siglo, nos quedamos prácticamente sin espacios de exposición”, dijo el artista en una entrevista con Metro Ecuador.

Betancourt también destacó que en la feria de arte en Quito hubo una gran cantidad de personas reencontrándose con esta expresión cultural. “Los que cubrimos todos los gastos somos los artistas, por lo que es necesario que las entidades culturales del Estado presten apoyo para el desarrollo de estos eventos, que son cruciales para la vida espiritual y cultural de la ciudad”, explicó.

Además, anunció que habrá una nueva edición en noviembre de 2025, de la cual está seguro que será aún más exitosa. En la entrevista, Betancourt también habló sobre el arte en Ecuador, su importancia en la sociedad y cómo se inspira para crear sus obras.

¿Cómo ve el arte en Ecuador?

“Aquí se produce una gran cantidad de arte, pero falta motivación. La reciente feria en Quito, con más de 100 artistas mostrando diversas manifestaciones espirituales expresivas a pesar del costo de los stands, es una prueba de ello.

Ecuador cuenta con un gran número de artistas de calidad, pero el problema principal es la falta de difusión. Muchos creen que el arte no es importante, pero es una faceta noble que puede ofrecer mucho al ámbito internacional.

Es injusto que varios artistas, especialmente aquellos que han fallecido recientemente, no reciban el reconocimiento que merecen, como Milton Barragán, Félix Araúz y Estuardo Maldonado. No creo que se haya hecho lo suficiente por ellos. Estos artistas han contribuido significativamente, creando un imaginario que refleja nuestra identidad y merece ser valorado y preservado.”

¿Qué hay detrás de una pieza de arte?

“Detrás de una pieza de arte hay una historia y una tradición; las piezas no surgen de manera espontánea y sin contexto. En realidad, nacen de una profunda inspiración. Siempre hay una memoria y una fuente de inspiración detrás de cada obra. Muchos artistas, incluido yo, hemos creado trabajos inspirados en las arquitecturas y los templos de nuestras ciudades, así como en las arqueologías nativas y textiles.”

¿Cómo se inspira para crear estas obras?

“Mi inspiración surge a partir de temas que conviven en mi entorno. Soy un amante de los árboles y tengo un jardín lleno de plantas nativas. Para mí, el árbol es como un templo, y esa conexión me lleva a plasmarlo en mi arte. Admiro profundamente el árbol por su capacidad para cobijar pájaros, purificar el aire, proporcionar frutos y vida. Este amor por los árboles y su simbolismo es lo que me impulsa a crear mis obras.”

Más sobre Miguel Betancourt

En 1976-77 asiste a talleres en el Milwaukee Art Museum. En 1988 es invitado por el Departamento de Estado a una gira cultural en EUA. En este mismo año recibe del British Council una beca de pintura, para estudiar en Londres. En 1993 representa al Ecuador en la XLV Bienal Internacional de Venecia; en 2013 forma parte del Pabellón Latinoamericano de Arte, Beijing; en el 2014 expone en Viena. Luego, en el 2017 se da inicio a una exhibición, itinerante, por ciudades del Asia (Beijing, Nanjing, Seoul, Tokio). Desde el 2008 su obra es parte de una muestra por varios países, patrocinada por la Fundación Imago Mundi.

Betancourt ha recibido reconocimientos, algunos de ellos como: Premio Pollock-Krasner conferido en 1993 por la fundación en Nueva York y, el otro, la condecoración Oswaldo Guayasamín, otorgada por el Concejo Metropolitano de Quito en 2020, finalmente, en este 2022 ha sido invitado a la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York (NYLAAT) que, bajo el tema de “Abya Yala: Orígenes Estructurales”, acudirá en representación del Ecuador.

Su obra se la encuentra en libros como:

Betancourt: Del silencio al color, editorial CCE, Quito, 2021; Latin American Art Since 1900, Thames & Hudson, Londres, 2020; Ecuador: Light of Time, Contemporary Artists from Ecuador, Imago Mundi, Italia, 2017; Betancourt, Paradiso Editores, Quito, 1996.

Su obra se encuentra en colecciones como: pinacoteca de las Naciones Unidas, en Viena y Ginebra, respectivamente, Banco Interamericano de Desarrollo (Tokio), en Diners Club del Ecuador, en el Istituto Italo-Latino Americano (Roma), en OFID (the OPEC Fund for International Development) (Viena), entre otras