Andrei es un creador de contenido aficionados a las motos que se destaca por compartir en YouTube e Instagram videos que muestran situaciones divertidas, peligrosas o inusuales que experimenta cada día mientras conduce su motocicleta por las calles de Bogotá.

Recientemente, el hombre publicó un video que capturó la atención de sus seguidores. Mientras esperaba en un semáforo con su motocicleta, dos individuos se acercaron corriendo y lo bajaron de su vehículo con gran fuerza para golpearlo, mientras estaba en el suelo le dieron puñetes y patadas.

‘Influencer’ fue confundido con ladrón en Colombia

Según explicó el creador de contenido, los individuos lo confundieron con un ladrón. Cuando Andrei finalmente se levantó, consideró defenderse de la misma manera en que lo habían atacado. Sin embargo, se contuvo y optó por una respuesta más prudente. Los comerciantes de la zona lo apoyaron y le ofrecieron revisar las cámaras de seguridad si lo necesitaba.

“Cuando me levanté, pensé en pelear, pero me di cuenta de que solo perdería más. Tenía mi moto en el suelo, lo que significaba daños, y ya contaba con videos a mi favor. Así que decidí llamar a la Policía”, explicó el ‘influencer’.

Los uniformados llegaron rápidamente y le brindaron ayuda. “No solo me dieron dinero para los daños, sino que uno de los oficiales se disculpó”, aseguró el joven.

Una vez resuelto el problema, Andrei dejó una reflexión para sus seguidores: “Para algunos actué mal, para otros bien, pero no permití que mis emociones me llevaran a cometer un error mayor y terminar linchado por la comunidad. Cada día creo más que la violencia no soluciona nada, solo empeora las cosas. Gracias por preguntar, estoy bien.”