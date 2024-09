La reacción de Aleska Génesis por la boda de Nicky Jam

Aleska Génesis reveló cómo se siente, luego de que se dio a conocer que su exnovio, el cantante Nicky Jam contrajo matrimonio con Juana Valentina Varón. Pues la modelo ha logrado salir adelante, tras la relación que tuvo con el reguetonero.

Cabe señalar que la influencer obtuvo gran fama gracias a su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo, por lo que ha sido invitada a participar en varias emisiones.

¿Qué dijo Aleska Génesis sobre el matrimonio de Nicky Jam?

La modelo concedió una entrevista para el programa Pica y se extiende, presentado por Carlos Adyan y Lourdes Stephen.

Uno de los temas abordados en la entrevista fue una declaración previa en la que mencionó que le habría gustado casarse con Nicky Jam. En respuesta a esta pregunta, la celebridad afirmó que no se arrepiente de lo que dijo en su momento.

“Me refería a que si yo volvía con él no era un noviazgo porque ya nosotros pasamos por esa etapa. Si volvíamos ya era para entrar a otro nivel que era de casarnos, tener hijos, en tal caso de… Cosa que no sucedió porque cada uno tomó su rumbo y aun así mantuvimos una bonita amistad, incluso después de terminar hicimos un video en el que le aclaramos al mundo que somos panas”, expresó Aleska.

Génesis comentó que está contenta de haber recuperado la fe en el amor y que también se alegra por la felicidad de su ex: “Le deseo lo mejor y que sea feliz. Si yo estoy feliz en una relación, no puedo ser egoísta y no desearle lo mismo a alguien que me enseñó y me dio tanto.”

La modelo se encuentra feliz

Durante la charla, la exparticipante de La Casa de los Famosos 4 expresó su felicidad por su relación con Clovis Nienow, un actor mexicano con quien comenzó a salir tras finalizar el reality show de Telemundo.