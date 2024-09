El despecho se apodera de Quito: Leyendas de la rockola en un concierto épico

“Como voy a olvidarte si estás prendida en mi”…. “Y que le digo a la otra, como tú la llamas…”, “Yo te vi con mis propios ojos, está vez no lo puedes negar..”, “Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie…” “Que me llamen vagabundo, borracho y loco no me importa, estoy sufriendo por esa mujer….”. Estas son letras que están grabadas en la mente de los ecuatorianos, la Rockola el ritmo que cala profundo en nuestro país.

Y es que la rockola es un género musical que representa parte de la cultura popular del país. Sus letras se han grabado en lo más profundo de las masas siendo, en varias oportunidades, un himno al dolor y al amor. El género rockolero fusiona lo popular entre las multitudes, fortalece la identidad cultural y es parte de un sello ecuatoriano entre millones de compatriotas a nivel mundial.

Y es en honor a este género musical, que la Plaza de Toros Quito, se vestirá de gala, en un verdadero concierto con despecho, que reúne a lo mejor de la música rockolera ecuatoriana, además de invitados especiales que fusionarán el género con lo mejor de su repertorio nacional. Este viernes 18 de octubre, a partir de las 19h00, las leyendas vivas de la rockola nos darán un concierto de cerca de 6 horas en una oda al sentimiento ecuatoriano de todos los tiempos.

La cartelera de la noche estará compuesta por:

Segundo Rosero “Voz y Sentimiento de América”

Cecilio Alva “El Rockolero Mayor”

Noe Morales “El sensacional” celebrando sus 60 años de vida artística

Teresita Andrade “La voz dulce del Ecuador” (Ex primera voz de los Kipus del Perú)

Jean Claudio Vallejo - Hijo de Claudio Vallejo con todos sus éxitos

Marco Morales - hijo de Noe Morales continúa la tradición

Normita Navarro con su mejor repertorio rockolero

Grupo Diamante junto a Diana Baca, voz revelación de nuestra música.

Y el acompañamiento musical del mejor requinto del Ecuador, MARCELO SANCHEZ

“Literariamente, este género musical expresa el desarraigo del terruño, el amor y desamor, la traición y el olvido y no deja de tocar realidades humanas que te causan dolor cuando te habla del valor de la vida frente a la idea de que ésta tiene un final inevitable”. mencionaron.

Las entradas ya se encuentran a la venta en TICKETSHOW https://www.ticketshow.com.ec/evento/RockolaFina-y-Algo-Mas-Quito. Además se pueden adquirir las entradas físicamente en todos los puntos autorizados de la tiquetera:

C.C. EL RECREO

C.C. EL JARDÍN

C.C. RIOCENTRO

C.C. PASEO SAN FRANCISCO

Para todos los asistentes se han establecido 3 localidades de puro despecho, los costos incluyen todos los impuestos:

CULEBRA VENENOSA - General $25

VAGABUNDO Y BORRACHO- Vip $35

ROCKOLA FINA - Box $65

Esta es una oportunidad única, pues todos los exponentes viven fuera de la capital y representan distintos sectores de nuestro país que hoy se dan cita para recordarnos que la rockola, un género muy nuestro, sigue vivo y puede llenar una plaza de toros.

Es muy importante indicar a la ciudadanía que la intención de los organizadores de esta noche única es brindarles un espectáculo de calidad por lo que no se ha escatimado en presentar un escenario y una puesta en escena digna de un evento de talla internacional. Al ser un producción nacional, queremos que cada artista y leyenda de la rockola de lo mejor de su show acompañado de la implementación técnica de primer nivel a cargo de MAXIAUDIO.