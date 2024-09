¿Buscas el amor verdadero? Este antiguo método japonés que te ayudará

¿Alguna vez has soñado con una relación sólida y duradera, llena de amor, confianza y complicidad? Los japoneses, reconocidos por su búsqueda de la armonía y el equilibrio, han desarrollado un método único para construir relaciones sanas y duraderas. ¡Y ahora tú puedes conocerlo!

Si estás en busca de una pareja estable, y simplemente llegan personas que quieren jugar, debes conocer este método que te asegura mejorar tu suerte en el amor.

No solo es una relación corta o de una noche, este método te dará una relación, sana, estable y duradera. No obstante, si no sigues este método no podría funcionar.

Este método también te ayudará a tener una relación sólida y ejemplar.

Escena de la serie 'La pareja perfecta' | (Cortesía de Netflix © 2024)

El método Kintsugi, con su enfoque en la reparación y la belleza de las imperfecciones

Pareja Este método japonés es de los más efectivos para una relación sólida (Gabriel Bastelli/Pexels)

El Kintsugi, es una técnica japonesa milenaria que consiste en reparar objetos de cerámica rotos utilizando una laca mezclada con oro, plata o platino. En lugar de ocultar las grietas, se resaltan, convirtiendo la reparación en una parte integral del diseño final.

Este método con su enfoque en la reparación y la belleza de las imperfecciones, ofrece una metáfora poderosa para las relaciones románticas duraderas. Esto aplica en el amor en el sentido que busca transformar las heridas del pasado de las dos personas en la relación, y no borrarlas.

Esto, con intención de no invalidar su pasado ni lo que han vivido, sino por el contrario, tomarlo en cuenta y sanar para seguir adelante y construir algo verdadero, duradero y sano.

Fue el psicólogo japonés Mark Travers quien incorporó este método japonés en las relaciones amorosas, asegurando que a pesar del daño que se ha sufrido una persona puede ser feliz al lado de alguien que sí la valore y merezca.

Kintsugi y las Relaciones Románticas

Pareja El toliamor llegó este 2024 para reemplazar al poliamor (Katie Salerno/Pexels)

Celebrar las imperfecciones: Al igual que una pieza de cerámica reparada con kintsugi, las relaciones también tienen grietas y cicatrices. En lugar de intentar ocultarlas, podemos aprender a valorarlas como parte de nuestra historia compartida. Cada desafío superado fortalece el vínculo entre dos personas.

Aceptar el cambio: Las relaciones evolucionan con el tiempo. Las grietas y las reparaciones son parte natural de este proceso. El kintsugi nos enseña a aceptar el cambio como una oportunidad para crecer juntos.

Fortalecer el vínculo: Cada reparación en una pieza de kintsugi hace que la pieza sea más fuerte y única. De manera similar, los conflictos y las dificultades en una relación pueden fortalecer el vínculo entre dos personas si se abordan de manera constructiva.

Encontrar belleza en lo imperfecto: El kintsugi nos muestra que la belleza no reside en la perfección, sino en la historia que cuenta un objeto. En una relación, la belleza se encuentra en la conexión profunda que se forja a través de los altibajos de la vida.

Valorar el pasado: Al reparar una pieza de cerámica, se honra su historia. En una relación, es importante valorar los recuerdos compartidos y los momentos que han forjado su identidad como pareja.

¿Cómo aplicar el Kintsugi a tu relación?

Hay algunas cosas que delatan que estamos con el indicado | (Pexels)

Comunicación abierta y honesta: Hablar sobre los sentimientos y las preocupaciones de manera abierta y respetuosa es como aplicar la laca a una grieta en una pieza de cerámica. Permite que la herida se exponga y se inicie el proceso de sanación.

Resolver conflictos de manera constructiva: En lugar de evitar los conflictos, abórdalos como una oportunidad para crecer juntos. Busca soluciones que beneficien a ambos miembros de la pareja.

Celebrar los logros juntos: Los logros compartidos, grandes o pequeños, son como el oro que se aplica a una grieta. Reconocer y celebrar estos momentos fortalece el vínculo.

Perdonar y dejar ir: El rencor es como una grieta que puede fracturar una relación. Perdonar y dejar ir el pasado es como aplicar la laca y el oro, creando una nueva belleza a partir de la herida.

Aprender de las experiencias: Cada desafío en una relación es una oportunidad para aprender y crecer. Al igual que el kintsugi transforma una pieza de cerámica, las experiencias compartidas pueden transformar una relación.

En resumen, el kintsugi nos ofrece una hermosa metáfora para entender y fortalecer nuestras relaciones románticas. Al abrazar las imperfecciones, celebrar la historia compartida y trabajar juntos para superar los desafíos, podemos construir relaciones más sólidas y duraderas.