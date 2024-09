Alejandra Jaramillo reacciona al emotivo homenaje a Efraín Ruales

El 31 de agosto de 2024, la familia de Efraín Ruales conmemoró su cumpleaños con un emotivo homenaje que reflejó el profundo amor y respeto que sienten por él. Su madre, ‘Nachita’ y su hermano Pablo publicaron emotivos videos recordando la fecha de su nacimiento, cantando el feliz cumpleaños y soplando la vela y así capturando el espíritu de celebración y gratitud que Efraín inspiró.

Su familia reafirma el compromiso de continuar con el legado de Efraín, destacando sus valores y enseñanzas. En uno de los videos se ve al sobrino del presentador hablando de Efraín, cuando murió aún no nacía, pero él sabe de su existencia, de su amor y que lo cuida dese el cielo.

En el programa de farándula “Siéntese quien pueda” hablaron sobre este homenaje. Alejandra Jaramillo, una de las panelistas y expareja de Ruales, reaccionó ante los videos.

“Alejandra, sabemos que Efraín hizo parte muy importante de tu vida, fue tu pareja, qué sentiste con este video”, le dijo uno de sus compañeros.

Respuesta de Alejandra Jaramillo

“La familia de Efra es una familia que yo llevo en mi corazón por siempre. De hecho, me llevo muy bien con ellos, hasta ahora. Dicen que cuando una persona parte del plano terrenal, es lindo recordarle el día que nació y el 31< de agosto, efectivamente, hubiesen sido 40 años. Yo creo que Efraín fue una persona que tocó el corazón de todos los que lo conocimos y de los que no (..) A Efraín lo recordaremos siempre y lo llevaremos en nuestros corazones y como él dijo en vida, se trata de amor y no de muerte”, dijo la Caramelo en el programa.