“Ya no miro para atrás”: Cazzu y Nicki Nicole demuestran cómo superar una pena de amor

Por más fuerte que sea una mujer, superar la separación de tu pareja y a pocos meses de tener una bebé no es tarea fácil y Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, ha demostrado que pese a los acontecimientos que le ha tocado vivir en tan pocos meses, se puede renacer de las cenizas como el Ave Fénix.

Y fue así como la “Nena Trampa” decidió secarse las lágrimas del desamor y regresar al radar de las reproducciones musicales del mundo gracias a “Modo animal”, tema que estrenó de la mano de su colega Mesita.

Y es que no solo fue el lanzamiento de una nueva composición lo que se robó la atención de sus fanáticos, sino también de un videoclip en el que Julieta, luce un nuevo look y con un cuerpazo espectacular.

La reaparición en redes y su venganza a Nodal

Pero no todo queda allí, el pasado 28 de agosto “La Jefa” también hizo su reaparición en las redes sociales con una transmisión en vivo en la que celebró el cuarto aniversario del lanzamiento de su álbum ‘Una niña inútil’.

Durante la transmisión, ofreció un breve concierto que muchos interpretaron como una declaración tanto personal como artística. Allí interpretó su canción “Romance de la venganza”, tema que muchos de sus fans especulan incluye una indirecta para Nodal.

“Me faltó la astucia (uy, yeah). Te esperé mil horas’ bajo la lluvia y no viniste nunca… Quedarme sola era mi temor (oh). Tuve que aceptar lo’ drama’ que tengo para entender lo que trajiste vos, yeah (uh uh). Y ahora miro el cielo y no pienso en la’ nube’ (no, no). Pienso en la paciencia que al amor le tuve (tuve). Ya no miro para atrás, pero en la noche de soledad una voz en mi interior me dice, debería cambiar, ser como una zorra de la que sí te vas a enamorar Y a ver si de esa forma alguien se queda junto a mí. Ay, ya me cansé de llorar”, destaca la letra de la canción.

De fiesta con Nicki Nicole

Y después de esa indirecta y de mostrar a sus fans que el mundo continúa, la trapera argentina se fue de fiesta con su colega y compatriota Nicki Nicole, quien se encargó de compartir una imagen del suceso en su cuenta de Instagram.

Según la revista Quién, la fiesta fue organizada por Spotify Argentina, y además de Cazzu y Nicki Nicole, también estuvieron presentes otras figuras de aquel país como La Joaqui, Abel Pinitos, Tuli, Big One, Nico Cotton y Luck Ra.