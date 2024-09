¿Se acabó el contenido para adultos de Karely Ruiz?

El embarazo ha puesto fin a la carrera de Karely Ruiz en la plataforma de Onlyfans ha sido la noticia que pulula en redes sociales. La joven influencer ganó popularidad por su contenido erótico, lo cual parece que tendrá una pausa o un cierre definitivo ya que se enfocaría en su vida de madre.

Recientemente fue criticada por, supuestamente, tener un encuentro íntimo con un fan que se tatuó su cara y parte de sus exuberantes atributos. Posterior a este suceso, la joven comentó que se convertirá en madre por primera vez, acompañando su mensaje con una fotografía donde luce su “pancita”.

Una vez que se dieron las críticas para Karely Ruiz y su embarazo, ha sido la misma modelo la que responde a todo esto, haciendo énfasis en que la dejen vivir la experiencia de ser madre a sus 23 años de edad, ya que consideraría alejarse del contenido erótico que manejaba con regularidad.

Mensaje de Karely Ruiz

“A veces mucha puter** aburre, entonces tengo que darle otro lado de mí a mi hija... Tengo que darle a mi bebé todo y a ustedes también, entonces tengo que trabajar”, comentó a través de sus redes sociales.

“También las put** podemos tener hijos, ¿quién dijo que no? ¿Dónde está escrito que esta vieja no puede tener hijos? Ella no va a sufrir, lo decreto y Dios está conmigo así que lo demás se me resbala”, dijo en su perfil oficial en Instagram.

Sin embargo, este domingo 01 de septiembre dejó claro que no dejará de hacer contenido.

¿Cuánto gana en Onlyfans?

Se estima que la joven gana alrededor de 160 mil dólares al mes por compartir contenido para adultos en Onlyfans.