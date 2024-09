Mhoni Vidente: los horóscopos de septiembre

Para este mes que inicia, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos qué puedes esperar de septiembre en el amor, el trabajo, el dinero y la salud, también te dice cuáles es tu arcángel protector para que lo invoques y acuda a tu rescate en momento de alguna crisis.

También conocerás cuáles son los signos con los que tienes mejor compatibilidad para encontrar el amor verdadero; en caso de que tengas pareja, Mhoni Vidente te dice si su relación va por buen camino y deben dar un paso más en su compromiso o es mejor decir adiós antes de que las cosas se salgan de control.

Conocerás también cuáles son tus colores de la prosperidad y números de la buena suerte con los que conseguirás el crecimiento económico que tanto deseas para sanar tus finanzas e iniciar el patrimonio que tanto deseas.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Miguel será tu guía y protector de todo lo negativo que te pueda rodear. Este mes no te rindas, es momento de hacer cambios en tu vida laboral y buscar el triunfo profesional. Cuídate de problemas hormonales. Recibirás una propuesta para vivir en otro país. Tus mejores días de septiembre son el 2, 3, 7, 15, 18, 21, 23 y 30, en los que podrás lograr lo que tanto deseas. Tus colores son naranja y rojo; tus números son el 10 y 30, y tus signos compatibles son Leo, Virgo y Capricornio. Acrecientas tu patrimonio y llegará una sorpresa económica. El amor no se compra, no necesitas darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame; si no está contigo por amor, es mejor cortar. Te harás una cirugía estética. Deja de ser tan controlador, modera tus impulsos y sé tolerante. Harás pagos de impuestos. Saldrás dos veces de viaje por trabajo y placer, y te regalarán una mascota.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este mes será para tomar las riendas de tu vida y planificar tu futuro, rodéate de personas que estarán contigo en las buenas y en las malas, y no de quienes buscan interés, selecciona bien. Cuídate de dolores de espalda y cuello, sigue con el ejercicio. Visitarás más seguido a tu familia, harás pagos de tu coche y casa, y empezarás una maestría, ya que tienes mucha capacidad mental. Mantén en tu mente pensamientos positivos y deja a un lado lo que te pueda hacer daño. El arcángel Gabriel será tu guía este mes, te ayudará a encontrar un nuevo amor y armonía sentimental; dialoga sobre cualquier asunto o problema que tengas. Recibirás una propuesta para un negocio propio. Toma vitaminas, ya que será un mes lleno de actividades y viajes. Tus mejores días son el 03, 06, 09, 17, 21, 25 y 30 de septiembre. Tu color es el azul fuerte y el blanco; tus números son el 41, 07 y 73, y tus signos compatibles son Acuario, Virgo y Escorpión.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Uriel te acompañará en este mes con dinero y abundancia, compra un coche nuevo o lo que tengas en mente. Sé un poco más reservado y no cargues con problemas que no son tuyos. Comienza la dieta para verte mejor. Tus mejores días del mes serán el 02, 06, 10, 15, 18, 20, 21 y 27. Tus colores son el azul y el verde; tus signos compatibles son Acuario, Aries y Libra, y tus números son el 09 y 27. Tu carácter es muy cambiante, trata de medir tus impulsos y no alterarte. Recibirás una invitación para salir de viaje con tu familia. Cuídate de problemas de presión alta y sobrepeso. En el amor, te aburres muy fácilmente debido a que tu signo es el gemelo del Zodiaco, siempre buscando su alma perfecta. Te invitarán a dar clases relacionadas con tu carrera universitaria, y un amor del pasado te buscará para cerrar ciclos. Transforma tu vida para bien, tendrás mejores oportunidades.

Cáncer

Ten cuidado con malas energías y chismes, lleva un limón verde en tu bolsa para cortar envidias. Controla tus impulsos de celos sin razón. Recibirás una invitación para salir de viaje. Ten cuidado con problemas del sistema nervioso. Eres el más intuitivo e inteligente del Zodiaco, recibirás la fuerza necesaria para obtener un puesto político. Trata de seguir un régimen de dieta, tu constancia es la clave del éxito. Un amor del pasado te buscará para volver, es mejor decirle adiós de manera definitiva. El arcángel Rafael será quien te guíe este mes, es el momento preciso para cerrar ciclos y comenzar un nuevo rumbo; te ayudará a curarte de cualquier enfermedad física o espiritual. Es importante que cuides tu apariencia y te compres ropa para verte radiante. Tus mejores días son el 03, 07, 13, 14, 20, 21 y 28 de septiembre. Tus colores son el verde y el blanco; tus signos compatibles son Escorpión, Piscis y Tauro, y tus números son el 23 y el 27.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Metatrón será quien te guíe con fuerza espiritual y sabiduría; es momento de tomar decisiones para ser feliz, y crecer en lo personal, decide si te quedas o te vas. Tus mejores días de septiembre son el 03, 04, 06, 10, 12, 20, 21, 23 y 30. Tus colores son el naranja y el azul; tus signos compatibles Sagitario, Aries y Géminis, y tus números el 03 y el 20. Aprende a ser más tolerante y a no confundir el amor con el sexo. Si ya tienes un trabajo establecido, podrás lograr ascensos. En cuestiones de salud, estarás estresado, lleva una medalla de plata con un dije de oro para cortar energías negativas. Pagarás deudas del pasado y recibirás dinero inesperado por comisiones. Te buscarán para invitarte a una boda familiar. Eres el más fuerte y arriesgado del Zodiaco, es tiempo de iniciar un negocio propio y comprarte un coche. Estás en el momento de recibir abundancia.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te cambiarás el look y renovarás tu forma de vestir. Recibirás dinero por un golpe de suerte. Ten cuidado con tus estudios y trata de ser más constante en tu carrera universitaria. Habrá muchas fiestas este mes, ten cuidado con los vicios. Ponte mucho perfume antes de salir de casa para que la abundancia te acompañe. Un amor del signo de Aries volverá a ti. El arcángel Miguel será quien te proteja y guíe, te ayudará a crecer en lo profesional. En tu cumpleaños serás casi indestructible, seguirás la buena racha económica. Mantente lo más reservado posible y no hagas comentarios. Regálate un viaje. Tus mejores días son el 03, 06, 07, 13, 15, 20, 21, 29 y 30. Tus colores son el amarillo y el naranja, y tus signos compatibles son Capricornio, Tauro y Cáncer; incluso recibes una propuesta de matrimonio. Tus números son el 07 y el 26. Para avanzar en la vida, siempre debes tomar decisiones, te llegará una propuesta de trabajo con un mejor sueldo. Los casados tendrán un bebé.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Uriel tiene preparadas sorpresas amorosas, conocerás a alguien muy especial, no olvides ponerte tu perfume favorito antes de salir; este arcángel velará por ti, multiplicando la suerte y guiándote hacia el éxito, pero no le cuentes a nadie, que la envidia es mala consejera. Este mes será intenso en el trabajo, no te desanimes, con tu inteligencia y equilibrio podrás superar cualquier obstáculo. La salud es lo primero, no descuides tus chequeos médicos y mantén una alimentación balanceada. En septiembre, los días 02, 06, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 29 y 30 serán clave para ti, aprovecha para pedir tus deseos más profundos al universo. Tus colores de la suerte son verde y amarillo, viste prendas de estos tonos para atraer abundancia; tus números de la prosperidad son 01, 11 y 52, y para encontrar el amor verdadero debes estar atento a las señales que te manden Acuario, Aries o Géminis.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los días de poder que debes marcar en tu calendario este mes son 03, 06, 09, 11, 15, 18, 19, 22 y 30, que serán mágicos para ti. Vístete de naranja y amarillo para atraer abundancia y energía positiva. El poderoso arcángel Metatrón te guiará este nuevo ciclo, será un mes lleno de oportunidades para dejar pasado y alcanzar la felicidad que tanto anhelas. El universo te pone en bandeja de plata todo lo necesario para triunfar, solo aléjate de las personas tóxicas que intenten opacar tu luz. Se avecinan viajes de trabajo y placer, disfruta de nuevas experiencias y amplía tus horizontes. Si tienes alguna cirugía pendiente, este es el mejor momento para realizarla. Tus números de la suerte son 05 y 24, te recomiendo jugarlos en la lotería, y abre tu corazón a alguien de Piscis, Cáncer y Leo. Tienes la capacidad de inspirar a los demás y alcanzar grandes logros, la humildad es tu clave del éxito.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Si estás en una relación, evita los celos y la desconfianza, la comunicación es clave para mantener una relación sólida, confía en tus instintos y en el poder del universo, el éxito está a tu alcance, prepárate para un mes lleno de oportunidades y éxitos. El arcángel Uriel estará contigo en cada paso, guiándote hacia la abundancia y prosperidad, sientes que es momento de dar un gran salto y emprender tu propio negocio, además, se vislumbran cambios laborales muy positivos, así que prepárate para un aumento salarial. Se presentará la oportunidad de vivir en otro país, acepta este desafío que te abrirá muchas puertas. Marca en tu calendario los días 02, 04, 08, 10, 14, 20, 21, 23 y 30 de septiembre porque serán mágicos. Tus colores de la suerte son naranja y rojo, úsalos en tu ropa para atraer energía y pasión; tus números de la suerte 04 y 17, y Aries, Leo y Virgo son tu mejor compatibilidad amorosa.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si buscas el amor, tu mejor compatibilidad son Libra, Cáncer y Virgo, mientras que tus días de la fortuna para este mes serán 03, 05, 08, 13, 19, 21, 24, 27 y 29. El arcángel Metatrón estará a tu lado, guiándote hacia el éxito y prosperidad. Este mes será para consolidar metas y alcanzar nuevas alturas. Sientes una fuerte intuición que te llevará a tomar decisiones acertadas en tu carrera profesional. No dudes de tus capacidades, el universo te respaldará en cada paso. Tus colores de la prosperidad son el rojo y morado, puedes usarlos en tu ropa, y la abundancia te llegará con los números 30 y 87. Se presentarán propuestas de negocios muy interesantes, como la apertura de un local de comida, no las desaproveches porque tendrás éxito. Prepárate para un viaje con tus amigos, será una experiencia inolvidable que fortalecerá sus lazos afectivos. Comprar una casa será una excelente inversión.

Acuario

El arcángel Gabriel estará contigo en cada paso, guiándote hacia el éxito y felicidad. Este septiembre será tu mes para brillar en todos los ámbitos de tu vida, sientes una gran energía creativa y comunicativa, tendrás el don de la palabra para que puedas convencer a cualquiera y alcanzar tus metas profesionales. Se avecina una gran sorpresa para ti y tu pareja: un embarazo, así que repárense para vivir una de las etapas más hermosas de la vida. Renueva tu energía y atrae todo lo bueno que deseas. Los días 03, 04, 07, 12, 17, 20, 22, 26 y 29 de septiembre serán mágicos para ti. Tus colores de la suerte son amarillo y naranja, úsalos en tu casa para atraer energía y alegría. El 15 y 19 son tus números de la prosperidad en los juegos de azar, y tu corazón lo puedes abrir a alguien de Tauro, Géminis y Virgo. El universo te recompensará con todo lo que has deseado, disfruta de este momento de abundancia.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás un regalo muy especial de alguien que te admira, ábrete al amor y disfruta de esta nueva etapa, pero no busques aprobación de los demás, y concéntrate en tu bienestar. Cuida tus huesos y tus piernas, realiza actividades físicas y mantén una dieta balanceada. Marca los días 05, 07, 08, 11, 14, 19, 20, 21, 25 y 30 de septiembre porque serán mágicos para ti. El arcángel Uriel estará a tu lado, llenándote de energía positiva y guiándote hacia la felicidad, comenzarás una nueva etapa llena de prosperidad. Sientes una gran necesidad de perdonar y liberar el dolor del pasado, sanarás heridas y encontrarás paz interior. El dinero fluirá de manera inesperada, podrás saldar deudas y disfrutar de estabilidad financiera. Tus colores de la suerte son amarillo y rojo, con ellos atraerás energía y pasión; tus números de la suerte son 19 y 38, y Cáncer, Escorpión y Capricornio son tu mejor compatibilidad para el amor.