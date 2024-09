Esta fue la clave del éxito de Kaya Ilaquiche, hija de Lourdes Tibán, para coronarse como reina de Salcedo

Kaya Ilaquiche Tibán, hija de la prefecta de Cotopaxi Lourdes Tibán y el también político Raúl Ilaquiche, fue coronada como la Reina de Salcedo este fin de semana. La clave del éxito para llevarse el título se resume en ardua preparación y el apoyo de sus padres; pues en redes sociales no faltaron los comentarios malintencionados.

La joven representaba el barrio Rumipamba de las Rosas, y siempre que estaba en el escenario no dejó de ser ovacionada. Pues, con su discurso tocó los corazones de todos. “La cultura es el ejercicio profundo de la identidad, por lo tanto, un pueblo que se identifica con su cultura es un pueblo invencible”, destacó.

Además, adelantó que siendo reina de Salcedo enfocara su labor en el fortalecimiento del sentido de pertenencia de “nuestra gente”. Con ello además deja en evidencia la ardua preparación de la joven que hasta clases de oratoria recibió. Así que no fue solo un vestido hermoso, un peinado pomposo y un maquillaje impecable.

“Para finalizar, extiendo una frase de una de las líderes indígenas más representativas de nuestra época cuya frase motiva a muchos jóvenes: <i>‘Somos como paja de páramo que se corta y vuelve a crecer y con paja de páramo sembraremos el mundo’</i>”.

Apoyo de sus padres

Kaya es la hija mayor del matrimonio Tibán- Ilaquiche y tiene dos hermanos más: Ayan y Sanny. Mucho antes, durante y después, sus padres han expresado el gran apoyo hacia su hija en redes sociales.

“A esta hora termino mi agenda de Prefecta y empiezo mi rol de madre: Querida Hija Kaya no me importa lo que pase (...) estoy orgullosa de tu naturalidad, de tu sonrisa original, tu sencillez y de la dulzura de tu corazón”, dejó en sus redes la Prefecta.

Justamente fue el mensaje que le dejó el día del certamen: “Quiero ver la Kaya de todos los días, para mí tú eres y serás siempre mi princesa. te amo hija, camina como siempre sin miedo al éxito”.

“Un reinado no por ser hija de la Prefecta”

Justamente, en una entrevista con Runa Urbano, Tibán destacó que no por su cargo su hija obtuvo ese mérito. “No significa un reinado por ser hija de la Prefecta”. Destacó además que le advirtió a su hija que si se va a lanzar al reto del reinado de Salcedo. “Tíú vas a estar en la tribuna, no tu mamá y me respondió: ‘Quiero ser yo como Kaya, no como hija de prefecta’”.

El apoyo también fue en redes por parte de su padre quien ni un segundo dejó de publicar imágenes de su reina. Ello es algo sumamente importante de los padres hacia los hijos para que logren sus metas y objetivos.